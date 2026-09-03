Dolar 48,3084 +0,03%
Euro 56,3737 +0,43%
Bist 13.932,46 -0,84%
Altın Gram 7.042,76 +2,72%
EUR/USD 1,1640 +0,42%
Brent Petrol 96,08 +0,47%
--°

Galatasaray'ın şampiyonlar ligi kadrosu açıklandı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı; yeni transferler listede yer aldı. İlk maç deplasmanda Sporting CP ile 9 Eylül TSİ 22.00.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 19:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Galatasaray'ın şampiyonlar ligi kadrosu açıklandı

kadro bildirildi:

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek resmi kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Listede yaz transfer döneminde yapılan takviyeler de yer alıyor; teknik ekip turnuva boyunca sahada kullanmayı planladığı rotasyonu bu isimlerle şekillendirecek.

kaleciler ve savunma:

Kaleciler: Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz ve Enes Emre Büyük olarak bildirildi. Savunma hattı ise Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, El Chadaille Bitshiabu, Wilfried Singo, Eren Elmalı, İsmail Jakobs ve Roland Sallai'den oluşuyor; teknik direktörün savunma tercihleri bu isimlerin kombinasyonuna göre şekillenecek.

orta saha ve forvet hattı:

Orta saha kadrosunda Aleksey Batrakov, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Mario Lemina, Lucas Torreira, Renato Nhaga, Lesley Ugochukwu ve Yunus Akgün bulunuyor. Forvet hattı ise Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Rafael Leao, Leroy Sane ve Deniz Gül'den oluşuyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçını 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Sporting CP ile, TSİ 22.00'de oynayacak.

GALATASARAY (ARŞİV)

GALATASARAY (ARŞİV)

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eyüpspor tesislerinde açık idmanla Çorum sınavına hazırlanıyor
images

Eyüpspor’un sınavı: Çorum deplasmanında zaferin tesadüf olmadığını göstermek
images

Kazım Karabekir'de son prova: Erzurumspor Konyaspor maçına hazırlanıyor
images

Kartal yönetiminde derbi provası: Fenerbahçe son idmanlara odaklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çorum'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil su kanalına çarptı

Samanlıktan sıçrayan yangın komşu evi kullanılamaz hale getirdi

Komşuluk kavgası: tekstilci dükkan anlaşmazlığı sonrası komşusunu darbetti

Denizolgun dosyasında yeni adım: doktor 'yalan tanıklık' suçlamasıyla gözaltında

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı