Galatasaray'ın şampiyonlar ligi kadrosu açıklandı

kadro bildirildi:

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek resmi kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Listede yaz transfer döneminde yapılan takviyeler de yer alıyor; teknik ekip turnuva boyunca sahada kullanmayı planladığı rotasyonu bu isimlerle şekillendirecek.

kaleciler ve savunma:

Kaleciler: Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz ve Enes Emre Büyük olarak bildirildi. Savunma hattı ise Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, El Chadaille Bitshiabu, Wilfried Singo, Eren Elmalı, İsmail Jakobs ve Roland Sallai'den oluşuyor; teknik direktörün savunma tercihleri bu isimlerin kombinasyonuna göre şekillenecek.

orta saha ve forvet hattı:

Orta saha kadrosunda Aleksey Batrakov, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Mario Lemina, Lucas Torreira, Renato Nhaga, Lesley Ugochukwu ve Yunus Akgün bulunuyor. Forvet hattı ise Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Rafael Leao, Leroy Sane ve Deniz Gül'den oluşuyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçını 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Sporting CP ile, TSİ 22.00'de oynayacak.

GALATASARAY (ARŞİV)