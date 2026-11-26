Beşiktaş — Hapoel Beer Sheva: ilk yarı 0-0

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Gürcistan'ın Batum kentindeki Batumi Arena'da Hapoel Beer Sheva ile karşılaştı. İlk yarı, her iki takımın da etkili anlar yakaladığı ancak gol bulamadığı bir periyot olarak tamamlandı.

maçın öne çıkan anları:

Karşılaşma hızlı başladı; 2. dakikada Zlatanovic'in ara pasında ceza sahası sol çaprazından Abu Rumi'nin şutunu Doğan Alemdar çıkardı. Dönen topta Forson Amankwah'ın vuruşunu yine Doğan kurtardı ve Beşiktaş savunması tehlikeyi uzaklaştırdı. 8. dakikada Salih Özcan ceza sahası dışından denedi, kaleci Wolff topu kontrol etti. 9. dakikada Cerny'nin sağ kanattan pasında Ndidi'nin şutu Wolff'ta kaldı.

12. dakikada Vitor'un kafayla indirdiği topa Malede vurdu; Doğan bu pozisyonda da köşeye çeldi. 20. dakikada Orkun Kökçü'nün pasında Cerny'nin sağ çaprazdan şutu yine Wolff'ta kaldı. 36. dakikada Malede'nin şutu Taylan Bulut'a çarpıp kalecide son buldu. 40. dakikada İlhan Fakılı'nın pasında Ouattara'nın ortasını Orkun Kökçü savunmaya çarptırdı ve korner oldu.

45+2. dakikada ceza sahası içinde Ndidi'nin şutunda Vitor topa elle müdahale edince hakem Morten Krogh penaltı noktasını işaret etti. 45+3. dakikada beyaz noktaya geçen Orkun Kökçü'nün vuruşunu Wolff kurtardı ve ilk yarı 0-0 tamamlandı.

tribün olayı ve oyun akışı:

26. dakikada tribünde çıkan olaylar nedeniyle maç hakemi Morten Krogh oyunu durdurarak soyunma odasına gitti; bu gelişme maçın atmosferini etkiledi. Tribünlerden kaynaklanan bu duruş, hem oyuncuların konsantrasyonunu hem de maçın ritmini değiştirdi. İlk yarı boyunca her iki kaleci Doğan Alemdar ve Wolff formda görüntü verdi; Beşiktaş özellikle kanat organizasyonları ve Orkun-Cerny ikilisinin pas trafiğiyle dikkat çekti.

kadrolar, hakemler ve kartlar:

Stat: Batumi Arena. Hakemler: Morten Krogh, Victor Skytte, Steffen Bramsen. Beşiktaş ilk 11'i: Doğan Alemdar, Taylan Bulut, Djalo, Emirhan Topçu, Ouattara, Ndidi, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Cerny, İlhan Fakılı, Oh. Yedekler arasında Alexander Nübel, Dusan Vlahovic ve Leandro Trossard bulunuyor. Teknik direktör: Vincenzo Italiano. Hapoel Beer Sheva: Wolff, Mizrahi, Diop, Vitor, Amador, Ahmad, Yehoshuha, Forson Amankwah, Abu Rumi, Malede, Zlatanovic. Teknik direktör: Ran Kozuch.

Sarı kartlar ilk yarıda Salih Özcan (Beşiktaş) ve Malede (Hapoel Beer Sheva) ile sınırlı kaldı. İlk yarıdaki mücadele, karar anlarındaki kurtarışlar ve penaltı vuruşunun kurtarılmasıyla özetlenebilir; ikinci yarıda her iki takımın da skoru değiştirmek için daha atak bir anlayış sergilemesi bekleniyor.

UEFA AVRUPA LİGİ'NİN 5. HAFTASINDA BEŞİKTAŞ, GÜRCİSTAN'IN BATUM KENTİNDE İSRAİL EKİBİ HAPOEL BEER SHEVA İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI GOLSÜZ EŞİTLİKLE SONA ERDİ.