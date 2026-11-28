derbiye odaklandı:

Son haftaların formda ismi Leandro Trossard, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş’ın Galatasaray karşısına çıkacağı maç öncesi takımın hücum planlarında önemli bir yer tutuyor. Siyah-beyazlılar iç saha avantajını kullanarak 30 Kasım Pazartesi günü saat 21.00’de oynanacak derbide golcü kimliklerini sürdürmeyi hedefliyor.

son haftalardaki performansı:

Ligde 11 maçta görev alan 31 yaşındaki oyuncu, toplamda 3 gol ve 4 asist ile skora doğrudan katkı sağladı. Özellikle son 3 haftada grafik yükseldi; bu dönemde attığı 2 gol ve yaptığı 3 asistle takımına ivme kazandırdı. Gençlerbirliği karşısında alınan 3-0’lık galibiyette üç golün de asistini yapan Trossard, Konyaspor ile oynanan 4-2’lik maçta ise takımını 3-2 öne geçiren golü kaydederek galibiyette söz sahibi oldu.

takım içindeki rolü:

Hem gol yollarında hem de şans yaratma açısından takımın yükünü omuzlayan Trossard, teknik heyetin güven duyduğu isimler arasında yer alıyor. Beşiktaş, ligin en golcü takımlarından biri olarak bu derbide de hücum etkinliğini artırmak isterken, Belçikalı oyuncunun formu siyah-beyazlıların en güçlü kozlarından biri olacak. Maç planlarında Trossard’ın hücum organizasyonlarındaki rolü ve maç içindeki karar verme yetisi ön plana çıkıyor.

LEANDRO TROSSARD (ARŞİV)