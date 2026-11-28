Eskişehir'de koruyucu aile uygulaması

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Koruyucu Aile hizmeti kapsamında bir çocuğun daha aile yanına yerleştirilmesi sağlandı. Gerekli idari ve sağlık işlemleri tamamlandıktan sonra çocuk, koruyucu ailesine teslim edildi.

Yerleştirme süreci:

Çocuğun aile ortamına hazırlanması ve aileyle uyum sürecinin başlatılması için yürütülen çalışmalar İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi. Yerleştirme, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının öncelikli hizmet modelleri doğrultusunda tamamlandı.

İl müdürlüğünden açıklama:

İl Müdürlüğü yetkilileri, çocuğun yanında olan koruyucu aileye teşekkür ederek, çocuğun aile ortamında huzur ve güven içinde büyümesi temennisinde bulundu. Yetkililer, benzer çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.

ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN KORUYUCU AİLE HİZMETİ KAPSAMINDA BİR ÇOCUĞUN DAHA AİLE YANINA YERLEŞTİRİLMESİ SAĞLANDI.