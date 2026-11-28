Program gençleri sektöre hazırlamayı hedefliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi ile özel bir üniversitenin iş birliğinde gerçekleştirilen 'Yeni Nesil Mentörlük Programı', üniversite öğrencilerini farklı sektör temsilcileriyle bir araya getirdi. Bu yıl ikincisi düzenlenen program kampüs içinde yapıldı ve katılımcılara mesleki deneyim paylaşımı, staj olanakları ile istihdam süreçleri hakkında bilgi sunuldu.

Programın içeriği ve hedefleri:

Etkinlikte insan kaynakları, otelcilik ve otomotiv gibi alanlardan gelen uzmanlar, öğrencilere eğitim sürecinde kazandıkları bilgi ve becerilerin farklı sektörlerde nasıl değerlendirilebileceğini aktardı. Programın temel hedefi, deneyim paylaşımı sağlarken aynı zamanda öğrencilerin staja ulaşması ve istihdama dâhil olması konularında destek sağlamaktı. Geçen yıl ilk kez uygulanan programla başlayan bu yaklaşımın, bu yıl da sürdürülmesi amaçlandı.

Kampüs Mersin ve Garaj Mersin projelerinin rolü:

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, program açılışında mezuniyet sonrası gençlerin farklı kariyer seçenekleriyle karşılaşacağına dikkat çekti. Özada, "Bu tür mentörlük faaliyetlerinde, öncelikle bir deneyim paylaşımı ve sektör hakkında bilgilendirme bizim öncelikli amacımız. Ama diğer taraftan da sizlerin staja ulaşması, istihdama katılması konusunda da desteklenmesi, bu tür organizasyonları çok değerli kılmakta" dedi.

Özada, belediyenin mayıs ayında hizmete sunduğu 'Kampüs Mersin' ve 'Garaj Mersin' projelerinden de bahsetti. Bu merkezlerin, öğrencilerin üniversite dışında çalışma ve buluşma alanlarına kavuşması amacıyla hayata geçirildiğini söyleyen Özada, "Mersin için harika bir yerde, denize sıfır konumlandırmasıyla ve mimari yapısıyla 'Kampüs Mersin' ile 'Garaj Mersin' projeleri çok önemli. Başkanımızın çok önem verdiği vizyon projelerinden en önemlisi. 'Kampüs Mersin' ve 'Garaj Mersin'de öğrenci topluluklarının bir araya gelip toplantı yapabileceği bir alan oluşturduk. Diğer taraftan etkinliklerin de gerçekleştirilebileceği bir amfi alanımız bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Üniversiteler ile Kariyer Merkezi arasındaki iş birliğinin, öğrencilere yönelik proje üretimini de teşvik ettiği vurgulandı. Özada, "Sizlerin fikirlerinden oluşan projeleri hayata geçirmek bizim için daha öncelikli. Bundan sonraki aşamada da bu fikirleri alıp, sizlerin projelerini hayata geçirmek istiyoruz" diyerek geleceğe dönük adımlara işaret etti.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KARİYER MERKEZİ İLE TOROS ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN 'YENİ NESİL MENTÖRLÜK PROGRAMI'NDA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, FARKLI SEKTÖRLERDEN TEMSİLCİLERLE BİR ARAYA GELEREK MESLEKİ DENEYİM, STAJ VE İSTİHDAM İMKANLARI HAKKINDA BİLGİ ALDI.