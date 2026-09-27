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Beşiktaşlı DaQuan Jeffries el cerrahisiyle sahalara dönme sürecini başlattı

Beşiktaş'ın forveti DaQuan Jeffries, sol el bileğindeki kırık nedeniyle Acıbadem Altunizade'de ameliyat edildi; rehabilitasyon süreci başladı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 20:46

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Beşiktaşlı DaQuan Jeffries el cerrahisiyle sahalara dönme sürecini başlattı

Beşiktaş'tan açıklama:

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li forveti DaQuan Jeffries, sol el bileğindeki bir kemikte görülen kırık nedeniyle ameliyat oldu. Müdahale Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

Ameliyat ve tedavi:

Operasyonu El Cerrahisi, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Egemen Ayhan yaptı. Kulüp yetkilileri, ameliyatın tamamlandığını ve oyuncunun rehabilitasyon sürecine başlandığını duyurdu.

Kulübün mesajı:

Siyah-beyazlı kulüp yayımladığı açıklamada Jeffries'e geçmiş olsun dileklerini iletti ve oyuncunun en kısa sürede parkelere dönmesini temenni etti. Kulüp, tedavi ve iyileşme sürecinin takip edileceğini belirtti.

BEŞİKTAŞ BASKETBOL TAKIMI OYUNCUSU DAQUAN JEFFRİES, AMELİYAT OLDU

BEŞİKTAŞ BASKETBOL TAKIMI OYUNCUSU DAQUAN JEFFRİES, AMELİYAT OLDU

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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