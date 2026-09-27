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Aliağa'da son dakikada gelen 2-1'lik galibiyet

Aliağa FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Aliağa Atatürk Stadı'nda Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti; Muammer Sarıkaya ve Oktay Derci golleri attı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 21:44

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Aliağa'da son dakikada gelen 2-1'lik galibiyet

maç özeti:

TFF 2. Lig Beyaz Grup 2. haftasında Aliağa FK, sahasında konuk ettiği Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma Aliağa Atatürk Stadı'nda oynandı ve hakem triosunda Can Cengiz, Emrah Altındağ, Mahmut Can Çilkız yer aldı.

goller:

Aliağa FK'nın öne geçtiği maçta Muammer Sarıkaya (dk. 58) ilk golü kaydetti. Konuk ekip penaltıdan Sinan Kurumuş (dk. 79 pen.) ile skoru eşitledi. Mücadelenin son anlarında Aliağa FK adına Oktay Derci (dk. 90+5) takımı galibiyete taşıyan golü buldu.

kadrolar ve değişiklikler:

Aliağa FK: Halil Yeral, Harun Kaya, Birkan Yılmaz, Sergen Piçinciol, Caner Cavlan (Adnan Aktaş dk. 71), Ahmet Metin Arslan (Berkay Topdemir dk. 90+3), Sercan Demirkıran (Mustafa Yıldırım dk. 90+3), İzzet Furkan Malak, Hamza Gür (Okan Derici dk. 65), Muammer Sarıkaya, Emrehan Gedikli (Mehmet Uysal dk. 65).

Şanlıurfaspor: Abdülkadir Sünger, Hasan Hatipoğlu, Sedat Dursun, İlker Günaslan (Aslan Gök dk. 90+2), İbrahim Sürgülü, Muhammed Gönülaçar, Çekdar Orhan (Hüsamettin Yener dk. 90+2), Özcan Aydın (Oğuzhan Doğan dk. 66), Tahsin Bülbül (Ali Aydemir dk. 46), Cebrail İrtürk (Yiğitali Bayrak dk. 66), Sinan Kurumuş.

sarı kartlar ve notlar:

Maçta çıkan kartlar arasında Hamza Gür, Birkan Yılmaz, Ahmet Metin Arslan (Aliağa FK) ile Tahsin Bülbül ve Yiğitali Bayrak (Şanlıurfaspor) yer aldı. Karşılaşma, iki takım açısından önemli bir mücadele olarak kayıtlara geçti; Aliağa FK 2 puanını artırdı, Şanlıurfaspor ise haftayı puansız tamamladı.

TFF 2. LİG: ALİAĞA FK: 2 - ŞANLIURFASPOR: 0

TFF 2. LİG: ALİAĞA FK: 2 - ŞANLIURFASPOR: 0

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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