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Sahada üstünlük sakaryaspor kütahya'yı 2-0 mağlup etti

Sakaryaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. haftasında Sakarya Atatürk Stadı'nda Berk İsmail Ünsal'ın golleriyle Kütahya Futbol Spor Kulübü'nü 2-0 yendi.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 21:12

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Sahada üstünlük sakaryaspor kütahya'yı 2-0 mağlup etti

maç özeti:

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. haftasında Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sakaryaspor 2-0 kazandı. Ev sahibi ekipte golleri dakikalar 20 ve 49'da kaydeden Berk İsmail Ünsal attı. Maç boyunca Sakaryaspor kontrollü bir oyun sergilerken Kütahya Futbol Spor Kulübü temsilcisi aradığı gol pozisyonlarını bulmakta zorlandı.

maçın kırılma anları:

İlk gol dakikada 20'de gelerek Sakaryaspor'a üstünlüğü getirdi ve takım devreye avantajlı girdi. İkinci yarının başında, 49. dakikada tekrar sahneye çıkan Berk İsmail Ünsal farkı ikiye çıkararak maçın skorunu belirledi. Kütahya yapılan değişikliklerle reaksiyon göstermeye çalışsa da aradığı golü bulamadı.

kadrolar ve değişiklikler:

Hakemler: Safa Yılmaz, Uğur Aydoğdu, Burak Menteşe.

Sakaryaspor (ilk 11): Göktuğ Baytekin, Muhammet Ömer Çakı, Yalçın Kılınç, Serkan Odabaşoğlu, Berk İsmail Ünsal (Uğur Can dk. 63), Kerim Frei (Hakkı Türker dk. 63), İlhan Depe (Gökhan Akkan dk. 85), Salih Sarıkaya, Hasan Bilal (Mertcan Açıkgöz dk. 70), Evren Korkmaz, Barış Sağır (Abdulkerim Canlı dk. 85). Yedekler: Hüseyin Can Toran, Muhammet Ali Özbaskıcı, Yasin Eratilla, Özgür Çoban, Mert Akoğlu. Teknik Direktör: Ümit Bozkurt.

Kütahya Futbol Spor Kulübü (ilk 11): Hasan Hüseyin Akınay, Ercan Coşkun, Serkan Köse, Sedat Cengiz (Fatih Somuncu dk.60), Çağrı Fedai, Okan Erdik (Çınar Tarhan dk. 61), Mehmet Yiğit, Burak Altıparmak (Onur İnan dk. 81), Halil İbrahim Sönmez (Emir Can Çelik dk. 60), Abdurrahman Canlı, Semih Karadeniz. Yedekler: Emrehan Ceylan, Bora Yağız Aydın, Berk Yıldız, Adem Yeşilyurt, Aykut Çift, Şemsettin Ender Kılıç. Teknik Direktör: Erkan Sözeri.

goller: Berk İsmail Ünsal (dk. 20 ve 49) — Sakaryaspor.

sarı kartlar: Salih Sarıkaya (Sakaryaspor); Ercan Coşkun, Mehmet Yiğit, Serkan Köse (Kütahya Futbol Spor Kulübü).

Maç istatistikleri ve oyun akışı açısından Sakaryaspor'un hücum varyasyonları ve Berk İsmail Ünsal'ın etkili bitiriciliği galibiyette belirleyici oldu. Kütahya cephesi ise yaptığı oyuncu değişikliklerine rağmen skoru çeviremedi.

TFF 2. LİG KIRMIZI GRUP&#039;UN 4. HAFTASINDA SAKARYASPOR, SAHASINDA KÜTAYHA FUTBOL SPOR KULÜBÜ&#039;NÜ 2-0...

TFF 2. LİG KIRMIZI GRUP'UN 4. HAFTASINDA SAKARYASPOR, SAHASINDA KÜTAYHA FUTBOL SPOR KULÜBÜ'NÜ 2-0 MAĞLUP ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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