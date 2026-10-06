Beşiktaş'ta yeni yönetimden şampiyonluk ve amatör şubelere yatırım sözü

Yeni yönetimde görev üstlendi

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurulun ardından yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı'nın listesinde yer alan Ziya Fırat Gültekin, camiaya hizmet etme gayesiyle yönetimde yer alacağını açıkladı. İhlas Haber Ajansı’na (İHA) verdiği demeçte, daha önce Beşiktaş Futbol A.Ş.'de görev yaptığını hatırlatan Gültekin, bu sorumluluğu bir bayrak yarışı olarak gördüğünü söyledi.

Futbol hedefleri ve dönem planı:

Gültekin, takımın saha performansı ve morallerin iyi olduğunu vurguladı. Açıklamasında futboldaki ana hedefin net olduğunu belirterek, umudumuz şampiyon olmak ifadesini kullandı. Yönetimin öncelikli gündem maddeleri arasında mali disiplinin yer aldığına dikkat çekti ve Mayıs 2028'de yapılacak olağan seçime kadar geçecek süreçte özellikle mali açıdan sağlam bir dönem hedeflediklerini aktardı. Gültekin, ayrıca yönetimde yenilikçi, daha enerjik ve disiplinli bir yaklaşım benimseneceğini söyledi.

Amatör şubeler ve yönetim desteği:

Yeni dönemde amatör şubelere yapılacak yatırımların artacağına dair vaat veren yönetici, futbolun kulübün amiral gemisi olduğunu ancak diğer branşların da önemine işaret etti. Gültekin, basketboldaki başarıların görüldüğünü belirterek her şubede başarılı olmak için planlı çalışmalar yürüteceklerini ifade etti. Taraftar ve futbolcuların moralini yüksek bulduklarını kaydeden Gültekin, yönetim olarak onlara yönetsel anlamda destek vereceklerini sözlerine ekledi.

Gültekin, yurt dışı maçlarının başlamasının takıma katkı sağlayacağını düşündüklerini ve uluslararası arenada alınacak olumlu sonuçların camiaya moral vereceğini vurguladı. Yaklaşık 1.5 seneyi verimli geçirebilirlerse hedeflerine ulaşma konusunda umutlu olduklarını tekrar etti.

Röportaj boyunca Gültekin, Serdal Adalı yönetiminin devraldığı işleri sürdürme ve geliştirme niyetini öne çıkardı. Beşiktaş Futbol A.Ş.'deki tecrübesinin yenilenen yönetim kadrosuna aktarılacağını belirterek, yönetimdeki yeni arkadaşlarla birlikte kulübün hem sportif hem de altyapı ve mali açıdan güçlendirilmesine odaklanacaklarını dile getirdi.

BEŞİKTAŞ’TA YENİDEN BAŞKANLIĞA SEÇİLEN SERDAL ADALI'NIN YENİ YÖNETİM LİSTESİNDE YER ALAN İSİMLERDEN ZİYA FIRAT GÜLTEKİN