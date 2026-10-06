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Arsuz'ta aniden bastıran dolu yolları göle çevirdi, ekipler sahaya indi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde kısa süreli dolu ve sağanak yolları göle dönüştürdü, uzun araç kuyrukları oluştu ve belediye ekipleri yardım çalışmalarına başladı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 12:25

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Arsuz'ta aniden bastıran dolu yolları göle çevirdi, ekipler sahaya indi

Arsuz'ta kısa süreli dolu yaşamı olumsuz etkiledi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağışlar, özellikle kısa süreli ve kuvvetli dolu nedeniyle yer yer ulaşımı aksattı. Meteorolojinin sarı kodlu uyarısında bulunduğu bölgede dolu, cadde ve sokakları beyaza bürüdü; birçok yol adeta göle döndü.

Meteoroloji uyarısı ve yağışın etkileri:

Sabah başlayan yağışlar, kıyı ilçelerinde yoğunlaşarak dolu şeklinde kendini gösterdi. Dolu ve eşlik eden sağanak nedeniyle bazı güzergâhlarda su birikintileri oluştu ve araç trafiğinde aksamalara yol açtı. Trafikte uzun araç kuyrukları oluştuğu bildirildi.

Belediye ve ekiplerin müdahalesi:

Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün, dolu afetinin ardından sahaya çıkarak çalışmaların koordinasyonuna katıldı. Belediye ve ilgili ekiplerin bölgedeki müdahale ve temizlik çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Yetkililer, vatandaşların dikkatli olması ve yetkililerin yönlendirmelerine uyması gerektiğini vurguladı.

Olayın ardından bölgede süren çalışmalarda öncelik su tahliyesi ve trafiğin normale döndürülmesi olurken, ekiplerin saha çalışmalarıyla olumsuz koşulların giderilmesine çalışıldığı belirtildi.

Sağanak yağış sonrası yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Sağanak yağış sonrası yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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