Dolar 49,1763 +0,12%
Euro 55,3326 +0,34%
Bist 12.346,64 -0,78%
Altın Gram 6.619,56 +0,72%
EUR/USD 1,1247 +0,21%
Brent Petrol 98,25 -2,06%
--°

Sivrihisar'da kadınların sağlığı için pilates programı 57 kişiyle başladı

Sivrihisar'da ev hanımı ve çalışan 57 kadının katıldığı pilates kursu başladı; katılımcılar uzman eşliğinde hareket ve dayanıklılık kazanmayı hedefliyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 12:21

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Sivrihisar'da kadınların sağlığı için pilates programı 57 kişiyle başladı

Sivrihisar'da pilates kursu faaliyete geçti

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kadınlara yönelik başlatılan pilates kursu, 57 kadının katılımıyla bir spor salonunda başladı. Kurs, hem ev hanımlarına hem de çalışan kadınlara hitap edecek şekilde planlandı ve antrenmanlar uzmanlar eşliğinde sürdürülüyor.

kursun amaçları:

Kursun öncelikli hedefleri arasında katılımcıların günlük hayatın stresinden uzaklaşması, fiziksel hareketliliğin artırılması ve genel sağlık ile dayanıklılık kazanılması yer alıyor. Program, katılımcılara düzenli egzersiz alışkanlığı kazandırmayı ve daha sağlıklı bir yaşam tarzını desteklemeyi amaçlıyor.

katılımcı profili ve gelecek planı:

Kursa katılanlar farklı yaş gruplarından geliyor; çalışma, programın sporun her yaşa ulaşmasını sağlamaya odaklandığını gösteriyor. Çalışmanın önümüzdeki süreçte de devam edeceği kaydedildi ve kursların sürdürülebilir biçimde yürütülmesi hedefleniyor.

ESKİŞEHİR&#039;İN SİVRİHİSAR İLÇESİNDE KADINLARA YÖNELİK BAŞLATILAN PİLATES KURSUNA 57 KADIN KATILIM...

ESKİŞEHİR'İN SİVRİHİSAR İLÇESİNDE KADINLARA YÖNELİK BAŞLATILAN PİLATES KURSUNA 57 KADIN KATILIM SAĞLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erzurumspor FK'ya ulusal lisans onayı, kulüplerin dağılımı netleşti
images

Erzurum’un PGL rüzgârı: 9. grupta rakipler netleşti
images

Mustafa Eskihellaç 61. maçında Süper Lig'deki ilk golünü hedefliyor
images

Amatör spor haftası Samsun’da yürüyüş ve çok branşlı gösterilerle sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mihriban soruşturmasındaki izler Naile Büşra Sarıgül dosyasını yeniden adliyeye taşıdı

Aydın pazarlarında soğuk günlere sıcak çorba desteği

Petek Genç ile sınav ve kariyer rehberliği 447 okulda devam ediyor

Güveçli mezrasına saniyede 5 litre debili kaynakla kesintisiz içme suyu temin edildi

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip