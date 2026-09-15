Beşiri'de yolculuk yarıda kaldı: otomobil motorundan alevler yükseldi

olayın gelişimi:

Batman'ın Beşiri ilçesinde sabah saatlerinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracın ön bölümünü tamamen sararken, çevredeki vatandaşlar durumu fark edip yetkililere bildirdi.

müdahale ve hasar:

İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını tamamen söndürdü. Olay sonrası araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

soruşturma başlatıldı:

Sürücünün ismi henüz öğrenilemedi. Olayla ilgili olarak ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldı ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BATMAN’IN BEŞİRİ İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ BİR OTOMOBİL, HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE YANDI. KISA SÜREDE BÜYÜYEN ALEVLER ARACI TAMAMEN SARARKEN, YANGIN OLAY YERİNE GELEN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.