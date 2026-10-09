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Beşkavaklar'da çarpışma: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Bolu Beşkavaklar Mahallesi'nde motosiklet ile otomobil çarpıştı, yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 20:02

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Beşkavaklar'da çarpışma: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Beşkavaklar'da çarpışma: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Bolu'da Beşkavaklar Mahallesi Çakmaklar Caddesi'nde meydana gelen kazada, bir motosiklet ile otomobil çarpıştı. Edinilen bilgiye göre, motosikleti E.M.C. yönetiyordu; araç plakası 14 ADZ 574 olarak kaydedildi. Otomobili aynı yönde seyreden İ.A. idaresindeki aracın plakası ise 14 EB 636 idi.

Kaza yerinde müdahale:

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü, ambulansta yapılan hazırlığın ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili inceleme:

Kaza sonrası polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve olayın nedenine ilişkin değerlendirmelerin yapılacağını bildirdi.

E.M.C. İDARESİNDEKİ 14 ADZ 574

E.M.C. İDARESİNDEKİ 14 ADZ 574

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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