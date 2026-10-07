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Besni çevre yolunda karşıdan geçerken çarpılan yaya yaşamını yitirdi

Adıyaman Besni Çevre Yolu Kurşunlu Camii mevkiinde karşıdan geçerken 06 DRL 881 plakalı otomobilin çarptığı Şenol Sönmez hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 21:27

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Besni çevre yolunda karşıdan geçerken çarpılan yaya yaşamını yitirdi

kaza yerinde yaşananlar:

Kaza, Besni Çevre Yolu üzerindeki tarihi Kurşunlu Camii mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, ana yolda karşıdan karşıya geçmekte olan Şenol Sönmez'e, B.Y. idaresindeki 06 DRL 881 plakalı otomobil çarptı.

müdahale ve sonuç:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde Şenol Sönmez'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Acı haberi alan Sönmez'in yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

soruşturma:

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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