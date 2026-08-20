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Besni'de şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Adıyaman Besni'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı 02 DB 093 plakalı traktör şarampole yuvarlandı; ağır yaralanan sürücü hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 20:39

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Besni'de şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Besni'de şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Besni ilçesi yakınlarında meydana gelen traktör kazasında 61 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Olay, Değirmen Çayı civarında yer alan Oyratlı köyü yakınlarında gerçekleşti.

Kaza ve müdahale:

Edinilen bilgilere göre, Cumali Sönmez (61) yönetimindeki 02 DB 093 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, durumunun ağır olması üzerine sağlık ekipleri tarafından alınarak Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Cumali Sönmez kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

Soruşturma devam ediyor:

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin soruşturma sonuçlarıyla netleşeceğini bildirdi.

Kazayla ilgili bilgi veren yetkililer ve sağlık ekipleri, olay yerindeki müdahalenin ardından hukuki ve idari sürecin işletildiğini belirtti.

BESNİ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN TRAKTÖRÜN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI SONUCU 1 KİŞİ HAYATINI...

BESNİ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN TRAKTÖRÜN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI SONUCU 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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