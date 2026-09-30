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Beyağaç karpuzunu korumak için coğrafi işaret yolculuğu başladı

Beyağaç'ta ata tohumlarıyla yetişen karpuzun korunması için Beyağaç Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü coğrafi işaret sürecini başlattı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:46

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Beyağaç karpuzunu korumak için coğrafi işaret yolculuğu başladı

Beyağaç karpuzu için tescil süreci başlatıldı:

Beyağaç’ın yerel tarım kültürünün simgelerinden biri olan karpuzun özgün niteliklerinin korunması ve tanıtımı amacıyla coğrafi işaret tescil çalışmaları başlatıldı. Girişim, ilçenin hem tarımsal mirasını korumayı hem de üreticinin emeğini görünür kılmayı hedefliyor.

başlatan kurumlar ve amaçları:

Süreç, Beyağaç Kaymakamlığı ile Beyağaç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığında yürütülüyor. Geçmişten günümüze ata tohumlarıyla üretilen karpuzun yetiştirme yöntemleri, lezzet ve görünüm gibi özgün özelliklerinin kayıt altına alınması ve hukuki koruma sağlanması öncelikli amaçlar arasında yer alıyor.

yerel üreticiye ve tanıtıma beklenen katkılar:

Coğrafi işaret tescilinin, Beyağaç karpuzunun marka değerini yükselterek bölge tanıtımına katkı sağlaması ve üreticilere ekonomik fayda getirmesi bekleniyor. İlçe Kaymakamı Servet Haydari çalışmanın başlatıldığını şöyle duyurdu:

Beyağaç Kaymakamlığı olarak, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile birlikte, Beyağaç’ımızda geçmişten günümüze ata tohumlarıyla yetiştirilen Beyağaç karpuzunun coğrafi işaretle tescillenmesi amacıyla çalışmalarımıza başladık. İlçemizin tarımsal ve kültürel değerleri arasında önemli bir yere sahip olan Beyağaç karpuzunun kendine özgü özelliklerinin korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla tescil sürecini yürütüyoruz.

Haydari, sürecin ilçe, üreticiler ve bölge adına hayırlı olmasını diledi. Atılacak adımlar arasında ürünün karakteristik özelliklerinin tanımlanması, üretim standardlarının belirlenmesi ve tescil başvurusunun hazırlanması bulunuyor. Bu aşamalar, karpuzun hem yerel kimliğini koruyacak hem de piyasada güvenilir bir konuma erişmesini sağlayacaktır.

Sonuç olarak, başlatılan coğrafi işaret çalışması Beyağaç karpuzunun kültürel mirasını koruma ve bölge ekonomisine katkı sağlama amacı taşıyor; önümüzdeki süreçte tescil sürecinin ilerlemesiyle birlikte tanıtım ve üretim uygulamalarında somut adımlar bekleniyor.

BEYAĞAÇ’IN TARIMSAL VE KÜLTÜREL DEĞERLERİ ARASINDA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP OLAN BEYAĞAÇ KARPUZUNUN...

BEYAĞAÇ’IN TARIMSAL VE KÜLTÜREL DEĞERLERİ ARASINDA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP OLAN BEYAĞAÇ KARPUZUNUN KENDİNE ÖZGÜ ÖZELLİKLERİNİN KORUNMASI, TANITILMASI VE GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI AMACIYLA COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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