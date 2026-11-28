Tören detayları:

İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında düzenlenen Beyaz Önlük Giyme Töreni'nde 2026-2027 eğitim-öğretim yılında üçüncü sınıfta öğrenim gören 136 öğrenci beyaz önlüklerini giydi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayıp fakültenin tanıtım videosunun gösterimiyle sürdü.

Törene İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Özer, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuzhan Altun, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Akdemir, Malatya Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Miraçhan İnanmaz, dekan yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

dekanın mesajı:

Dekan Prof. Dr. Oğuzhan Altun açılış konuşmasında öğrencilerin iki yıllık teorik ve uygulamalı eğitimin ardından yeni bir safhaya geçtiğini belirtti. Altun, öğrencilerin kliniklerde hastalarla doğrudan iletişim kuracağı bu dönemin mesleki sorumluluğu artırdığını vurgulayarak, beyaz önlüğün temizlik, bilgi, güven ve sorumluluk anlamına geldiğini ifade etti.

Altun, hekimlik mesleğinin etik ve insan güveni üzerine kurulu olduğunu hatırlattı: bir kişinin ağzını açmasının güvenin göstergesi olduğuna işaret ederek, öğrencilerden hasta iletişimine, empatiye ve mesleki sorumluluğa önem vermelerini istedi. Konuşmasında, "Bazen en iyi anestezi güven veren birkaç cümleden ibarettir" diyerek iletişimin önemini öne çıkardı.

meslek ve iletişim vurgusu:

Malatya Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Miraçhan İnanmaz da beyaz önlüğün hekim adaylığı sorumluluğunu hatırlatan bir sembol olduğunu belirtti. İnanmaz, öğrencilere dürüstlük, empati ve sabır ilkelerini benimsemeleri gerektiğini tavsiye etti ve diş hekimliğinin yalnızca el becerisi değil, aynı zamanda insan ilişkileri ve dayanışma gerektirdiğini dile getirdi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Özer ise konuşmasında öğrencileri tebrik ederek Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat'ın selam ve iyi dileklerini iletti. Özer, beyaz önlüğün temizlik, saflık, dürüstlük ve şefkat gibi değerlerin sembolü olduğunu belirtti ve bilimin rehberliğinden, etik ilkelerden ayrılmamaları uyarısında bulundu.

Özer konuşmasını Cengiz Aytmatov'un şu sözüyle bitirdi: "İnsan için en zor olan şey her gün insan olarak kalabilmektir." Bu söz ışığında öğrencilere insan onurunu ve sevgisini mesleklerinin merkezine almaları çağrısı yapıldı.

sanat ve öğrenci paylaşımları:

Protokol konuşmalarının ardından İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından bir Türk Halk Müziği dinletisi gerçekleştirildi. Dinleti sonunda Dekan Prof. Dr. Oğuzhan Altun konservatuvar grubuna çiçek takdim etti.

Programda ayrıca üçüncü sınıf öğrencilerinin eğitim hayatlarına ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaştıkları bir video gösterildi. Öğrenciler videoda fakülte yaşamını emek, sabır, disiplin, dayanışma ve mesleki sorumluluk temaları üzerinden anlattı.

beyaz önlüklerin giydirilmesi:

Etkinliğin sonunda üçüncü sınıf öğrencileri gruplar hâlinde sahneye davet edilerek fakülte yöneticileri ve öğretim üyeleri tarafından mesleki eğitimde bir dönüm noktası olarak kabul edilen beyaz önlükleri giydirildi. Tören, öğrencilerin mesleğe ilk resmi adımlarını simgeleyen bu anla sona erdi.

GELECEĞİN DİŞ HEKİMLERİ BEYAZ ÖNLÜKLERİNİ GİYDİ