Arıcak Devlet Hastanesi'nde HAP tatbikatı:

Arıcak Devlet Hastanesi'nde, muhtemel afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) tatbikatı gerçekleştirildi. Uygulama, hastane personelinin HAP çerçevesinde üstlendiği görev ve sorumluluklara dair farkındalığı artırmayı hedefledi.

tatbikatın amacı ve kapsamı:

Tatbikat sırasında öncelik, acil durum anında hızlı ve doğru müdahale ile hasta bakımının aksamadan sürdürülmesiydi. Eğitim senaryoları, personelin kriz iletişimi, görev paylaşımı ve acil müdahale adımlarında uyumunu test etmek üzere kurgulandı. Uygulama sürecinde ekipler arası haberleşme ve komuta zincirinin işlerliği değerlendirildi.

ekip koordinasyonu ve beklenen kazanımlar:

Gerçekleştirilen tatbikatla, ekiplerin saha içi koordinasyon becerilerinin geliştirilmesi ve görev tanımlarının netleşmesi amaçlandı. Özellikle acil müdahale süreçlerinde zaman yönetimi ve rol dağılımının önemi vurgulandı. Tatbikatın temel hedeflerinden biri de sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesini sağlamaya yönelik hazırlıkların pekiştirilmesiydi.

Hastane yönetimi, benzer uygulamaların periyodik olarak tekrarlanmasının personel yetkinliklerini artıracağını ve olası afetlerde müdahale kalitesini yükselteceğini belirtti. Yapılan değerlendirmeler, bakım hizmetlerinin sürekliliği ve kriz yönetimi süreçlerinde iyileştirme alanlarını ortaya koydu.

Sonuç olarak tatbikat, Arıcak Devlet Hastanesi'nin acil durumlara hazırlık kapasitesini test edip geliştirmeye yönelik önemli bir adım olarak kayda geçti ve kurum içinde koordinasyon bilincinin güçlenmesine katkı sağladı.

ARICAK'TA AFET VE ACİL DURUMLARA HAZIRLIK TATBİKATI