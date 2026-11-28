Şanlıurfa'da otomobilde 2 kilo skunk tespit edildi, sürücü tutuklandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 4 parça halinde toplam 2 kilo skunk maddesi ele geçirildi.

operasyonun detayları:

Edinilen bilgiye göre, ekipler uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada bulunan paketlerin 4 parça halinde olduğu ve toplam ağırlığın 2 kilo olduğu kaydedildi.

soruşturma ve yasal süreç:

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme kararıyla şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa’da 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi