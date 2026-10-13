Beyazay'dan Kaman belediyesine engellilere destek plaketi

etkinlikte plaket takdimi:

Kırşehir'in Kaman ilçesinde düzenlenen 35'inci Kaman Kültür, Sanat ve Ceviz Festivali kapsamında, Türkiye Beyazay Derneği Kırşehir Şubesi tarafından Kaman Belediyesi'ne teşekkür plaketi verildi.

Türkiye Beyazay Derneği Kırşehir Şube Başkanı Adnan Göçmen, derneğin engellilere yönelik çalışmaları ve sağlanan destekler nedeniyle Belediye Başkanı Emre Demirci'ye plaket takdim etti.

belediyenin değerlendirmesi:

Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci, törende yaptığı açıklamada engellilere yönelik yürütülen hizmetlerin önemine vurgu yaptı ve "yeni süreçte de bu çalışmaların devam edeceğini" ifade etti.

Plaket takdimi, festival programı içinde gerçekleşirken, dernek ve belediye iş birliğinin yerel düzeyde engelli bireylerin yaşam kalitesini artırma hedefini desteklediği mesajını güçlendirdi.

Etkinlik, hem Kaman'daki kültürel buluşmanın bir parçası oldu hem de sivil toplum kuruluşlarıyla yerel yönetimler arasındaki koordinasyonun somut bir örneği olarak kayda geçti.

KIRŞEHİR'İN KAMAN İLÇESİNDE DÜZENLENEN CEVİZ FESTİVALİNDE BEYAZAY ŞUBE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN KAMAN BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR PLAKETİ VERİLDİ.