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Beykoz korusuna yerleşen 162 rezidans: Azure Anadolu Hisarı tanıtıldı

Azure Yapı ile BİLYAPI iş birliğiyle geliştirilen Azure Anadolu Hisarı, 30 dönümlük arazide 162 rezidans, geniş yeşil alan ve kapsamlı sosyal donatılar sunuyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 16:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Beykoz korusuna yerleşen 162 rezidans: Azure Anadolu Hisarı tanıtıldı

Azure Anadolu Hisarı lansmanı gerçekleşti

Azure Yapı’nın yeni projesi Azure Anadolu Hisarı, İstanbul’da düzenlenen özel bir lansman gecesiyle tanıtıldı. Etkinlikte Bilfen Şirketler Topluluğu İcra Kurulu Başkanı ve Bilyapı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Öztürk, Azure Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ve Mental Design Works Kurucu Mimar Salih Çıkman ev sahipliği yaptı. Gecede sanatçı Sibel Can da bir performans sergiledi.

Mimari yaklaşım ve konut seçenekleri:

Proje, Mimar Salih Çıkman imzasıyla, çağdaş mimari anlatımını Beykoz’un doğal dokusuyla birleştiriyor. Üç ve dört katlı 11 blokta toplam 162 rezidans olarak tasarlanan yaşam alanları; geniş cam cepheleri, yumuşak organik kavisleri, ağaç taçlarına açılan terasları ve dingin su öğeleriyle iç mekân ile doğa arasındaki sınırları belirsizleştiriyor. Konut tipleri 2+1, 3+1 ve 4+1 olarak planlandı. 3+1 ve 4+1 bahçe konutları özel peyzajlı bahçeler ve müstakil havuzlarla kent villası deneyimi sunarken, geniş çatı teraslı ve panoramik jakuzili penthouse’lar koru ve vadi manzarasıyla bütünleşiyor.

Sosyal donatılar ve peyzaj düzeni:

Projede yaşam, sosyal olanaklarla resort konforunda tamamlanıyor. Konsept kapsamında yarı olimpik açık ve kapalı yüzme havuzları, Türk hamamı, sauna, fitness ve pilates stüdyoları, kafeler, müzik ve sanat atölyeleri ile özel toplantı salonları yer alıyor. Açık hava alanlarında ise profesyonel tenis ve padel kortları, basketbol ve futbol sahaları, orman içi yürüyüş ve koşu parkurları ile çocuklara özel keşif parkuru bulunuyor.

Azure Anadolu Hisarı, dört yanı orman ve korularla çevrili saklı bir vadide konumlanıyor; projenin 30 dönümlük arazisinin yaklaşık 21 bin metrekarelik bölümü yeşil ve park alanlarına ayrılmış durumda. Ankara’daki Azure Çayyolu projesinin ardından İstanbul’a taşınan Azure yaşam anlayışı, burada Boğaz’ın köklü atmosferiyle buluşuyor ve doğayla iç içe, spor ve sanat odaklı bir yaşam arayan sakinlere yönelik ayrıcalıklı bir seçenek sunuyor.

BİLFEN ŞİRKETLER TOPLULUĞU BÜNYESİNDE YER ALAN BİLYAPI’NIN KURUMSAL BİRİKİMİ İLE AZURE YAPI’NIN...

BİLFEN ŞİRKETLER TOPLULUĞU BÜNYESİNDE YER ALAN BİLYAPI’NIN KURUMSAL BİRİKİMİ İLE AZURE YAPI’NIN GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VİZYONUNDAN DOĞAN AZURE ANADOLU HİSARI, DÜZENLENEN ÖZEL BİR LANSMAN GECESİYLE TANITILDI. İŞ VE CEMİYET HAYATINDAN KONUKLARIN KATILDIĞI GECE; BİLFEN ŞİRKETLER TOPLULUĞU İCRA KURULU BAŞKANI VE BİLYAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANI FATİH ÖZTÜRK, AZURE YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET YILMAZ VE MENTAL DESİGN WORKS KURUCU MİMAR SALİH ÇIKMAN’IN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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