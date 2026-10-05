Kale Köyü kavşağında minibüs durağı yıktı, 4 kişi yaralandı

Kaza detayı

Gümüşhane'nin merkezine bağlı Kale Köyü mevkiindeki kavşakta öğle saatlerinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 FM 091 plakalı minibüsü sürücüsü T.A. yönetirken, Bayburt istikametinden gelen 34 NZD 926 plakalı otomobili O.K. kullanıyordu. İki aracın çarpışmasıyla her iki aracın sürücüsü ile minibüste bulunan iki yolcu yaralandı.

Kavşağa giriş ve çarpışmanın seyri:

İlk bilgilere göre, Kale Köyü istikametinden kavşağa giren minibüs, Bayburt yönünden gelen otomobili görmeden yola girdi ve çarpışma gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs önce yol kenarındaki durağa çarparak yıktı, ardından bir elektrik direğine çarparak durdu.

Müdahale ve soruşturma:

Olay yerine sevk edilen sağlık ve güvenlik ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Yaralananlar: sürücüler T.A., O.K. ve minibüsteki yolcular G.K., G.Y..

GÜMÜŞHANE’DE MİNİBÜS İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI.