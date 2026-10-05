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Aydın'da küçük ziyaretçiler can dostlarla bağ kurdu

Aydın'da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde merkez ziyareti yapan öğrenciler, veterinerlerden kısırlaştırma, aşılama ve sahiplendirme süreçlerini öğrendi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 17:04

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EDİTÖR: Emre Koç

Aydın'da küçük ziyaretçiler can dostlarla bağ kurdu

Aydın'da çocuklar hayvan bakım merkezini gezdi

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerini ağırladı. Öğretmenleri eşliğinde merkeze gelen çocuklar, merkezde yürütülen bakım ve rehabilitasyon çalışmalarını yerinde görme fırsatı buldu.

Merkezde yapılan çalışmalar:

Merkezin veteriner hekimleri tarafından öğrencilere merkezdeki uygulamalar anlatıldı. Çocuklar, kısırlaştırma, aşılama ve sahiplendirme süreçleri hakkında bilgi aldı ve tedavi gören köpek ve kedilerle vakit geçirerek hem gözlem yaptı hem de hayvanlarla etkileşim kurdu.

Ziyaretin amacı ve etkileri:

Ziyaretin, çocuklarda erken yaşta hayvan sevgisi ve sorumluluk bilinci oluşturmayı hedeflediği belirtildi. Merkez yetkilileri, bu tür etkinliklerin hem hayvan refahına dikkat çektiğini hem de toplumsal farkındalığı artırdığını vurguladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise ziyaretle ilgili şu ifadeleri kullandı: Çocuklarımızın yüreğine küçük yaşta sevgi tohumlarını ekmek en kıymetli yatırımdır. Hayvan sevgisiyle büyüyen bir çocuk, yaşadığı kente ve insana da sevgiyle bakar. Can dostlarımızın güven içinde yaşadığı, çocuklarımızın da sevgiyle büyüdüğü bir şehir bizim en büyük mutluluğumuzdur. Karşılıksız sevgileriyle hayatımıza anlam katan can dostlarımızı çok seviyoruz. Bir kez daha 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü kutluyorum

Ziyaret, çocukların meraka dayalı öğrenme deneyimi edinmesi ve hayvan bakımına yönelik bilinçlenmelerine katkı sundu. Merkez, benzer eğitim programlarıyla toplumsal duyarlılığı artırmaya devam etmeyi amaçlıyor.

4 EKİM DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ DOLAYISIYLA AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EVCİL HAYVAN BAKIM VE...

4 EKİM DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ DOLAYISIYLA AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EVCİL HAYVAN BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ’Nİ ZİYARET EDEN ÖĞRENCİLER, HAYVANLARIN BAKIM SÜREÇLERİNİ YAKINDAN GÖREREK VETERİNER HEKİMLERDEN BİLGİ ALDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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