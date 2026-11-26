Operasyonun seyrine ilişkin:

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalarda Riva'da bulunan müstakil bir villada uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Adres tespiti üzerine polisler, 25 Kasım tarihinde söz konusu 3 katlı villaya operasyon gerçekleştirdi ve 1 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Ele geçirilen malzemeler:

Villada yapılan detaylı aramalarda, seraya çevrilen alanın neden olduğu düzenekler ve çok sayıda emare ele geçirildi. Aramada 536 kök Hint keneviri, 150 gram esrar, 79 adet LED aydınlatma, 19 vantilatör, 6 klima, 3 havalandırma fanı, nem alma makinesi, zirai ilaç kutuları ve ilaçlama pompası bulundu. Ayrıca, iletişim ve mali kayıtlarla ilgili olduğu değerlendirilen 6 cep telefonu, çelik kasa, para sayma makinesi, vakum makinesi ve 5 bin TL nakit para da ele geçirildi.

Soruşturmayı yürüten ekipler, ele geçen ekipman ve maddelerin seranın iklimlendirme ve aydınlatma sistemleriyle profesyonelce düzenlendiğini belirtti. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, ele geçirilen materyallerin kriminal incelemeye gönderildiği bildirildi.

BEYKOZ'DA UYUŞTURUCU SERASINA DÖNÜŞTÜRÜLEN VİLLAYA DÜZENLENEN OPERASYONDA 536 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ