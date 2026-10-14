Yasa dışı bahis ağında 1,2 milyar liralık işlem ve çok yönlü soruşturma

operasyonun kapsamı ve gözaltılar:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskın yapılan iller arasında Ankara, İzmir, İstanbul, Kocaeli, Antalya, Elazığ ve Kayseri yer aldı; toplamda 27 adrese operasyon yapıldı.

Operasyonda haklarında işlem başlatılan 21 şüpheliden 18'i gözaltına alınarak Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi. Halen ceza infaz kurumunda hükümlü bulunan M.B. ise SEGBİS aracılığıyla adli işlemlere dahil edildi.

delillerin toplanması ve dijital inceleme:

Soruşturma, 2025/13270 sayılı dosya kapsamında şüpheli B.H.'ye ait cep telefonunun incelenmesiyle genişletildi. Telefonda çok sayıda kişiyle yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin mesajlaşma kayıtları tespit edildi ve bu kayıtlar soruşturmanın yönünü değiştirdi.

Delillerin değerlendirilmesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) raporları, HTS kayıtları, mali analizler ve dijital materyaller birlikte kullanıldı. Elde edilen veriler doğrultusunda soruşturma kapsamlı şekilde derinleştirildi.

örgüt yapısı, mali işlemler ve el koyma tedbirleri:

İncelemelerde şüphelilerin örgütsel hiyerarşi içinde, süreklilik ve iş bölümü esasına dayalı hareket ettikleri yönünde deliller bulundu. MASAK raporlarına göre 2021-2025 yılları arasındaki toplam mali işlem hacminin 1 milyar 219 milyon 242 bin 883 lira 16 kuruş olduğu belirlendi.

Soruşturma bulgularına göre B.H. örgüt lideri ve bahis panelinin sahibi olarak tespit edildi. A.Z.G. panel ortağı ve karar mekanizmasında yer alan isim, A.B.E. paneli yönetip doğrudan B.H.'ye bağlı hareket eden sorumlu, A.T. ile İ.E.K. ise mali işleyişi yürüten ve para transferlerini yöneten şahıslar olarak belirlendi. A.Ö. ve P.B.C. ise A.B.E.'nin alt kademesinde panel yönetiminde görev aldı.

Dosyada ayrıca üçüncü kişiler adına banka ve ticari hesapların açılması, vergi levhaları düzenlenmesi ve bu hesapların yasa dışı bahis sisteminde kullanılması tespit edildi. E.M., Ö.A., H.C.Y. ve B.U.'nun üçüncü kişiler adına vergi levhaları düzenleyip ticari hesaplar açtığı; E.N.B., S.B., M.İ.K., S.K., E.B. ve B.B.S.'nin üçüncü kişilerden banka hesapları temin ettiği belirtildi. N.G., N.G., M.C.Ö. ve M.B. ise örgüte dışarıdan teknik ve mali destek ile hesap temini sağladı.

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlığı değerlerinin korunması amacıyla şüphelilere ait taşınır ve taşınmaz mallar ile banka ve ödeme kuruluşlarındaki hesaplara el koyma tedbirleri uygulandı. Bu tedbirlerin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128. maddesi ve 5549 sayılı Kanun'un 19. maddesi kapsamında alındığı bildirildi.

soruşturma ve soruşturmanın yönü:

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma; örgütsel yapılanma, yasa dışı bahis oynanmasına aracılık, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarına ilişkin olarak çok yönlü sürdürülüyor. Dijital materyaller, iletişim kayıtları ve mali analizler üzerinden yapılan incelemelerde şüphelilerin organizasyon içindeki bağlantılarına dair önemli deliller elde edildi.

Adli süreçlerin devam ettiği ve soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüldüğü öğrenildi.

KIRIKKALE MERKEZLİ 8 İLDE YASA DIŞI BAHİS FAALİYETLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 21 ŞÜPHELİDEN 18'İ GÖZALTINA ALINDI. 2021-2025 YILLARI ARASINDA İŞLEM HACİMLERİNİN 1 MİLYAR 219 MİLYON LİRAYI AŞTIĞI BELİRLENEN ŞÜPHELİLERİN, TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARI İLE BANKA HESAPLARINA EL KONULDU.