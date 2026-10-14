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Başakşehir'de düzenlenen operasyonda AK-47 ve 7 kilo 765 gram skunk ele geçirildi

Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde 14 Ekim'de düzenlenen operasyonda toplam 7 kilo 765 gram skunk, AK-47 tüfek ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 16:30

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 16:38

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Başakşehir'de düzenlenen operasyonda AK-47 ve 7 kilo 765 gram skunk ele geçirildi

Operasyonun gelişimi:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmada Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir adreste satış yapıldığı bilgisine ulaştı. 14 Ekim'de gerçekleştirilen saha çalışmaları ve istihbari analizlerin ardından adrese takibin başlatıldığı belirtildi.

Binadan çıkan ve şüpheli hareketler sergiledikleri belirtilen B.U.A. (19) ve E.A. (19) durduruldu. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 145 gram skunk, bir ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.

Adreste ele geçirilenler:

Şüphelilerin bulunduğu adreste yapılan aramada, ekipler tarafından 7 kilo 620 gram skunk, bir AK-47 tüfek, 6 fişek, bir paketleme makinesi ve bir hassas terazi bulundu.

Gözaltındaki iki şüphelide ele geçirilen miktarlar ile adreste bulunanlar birleştirildiğinde toplam 7 kilo 765 gram skunk

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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