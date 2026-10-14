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Cumayeri'nde marketlerde sıkı hijyen ve fiyat denetimi

Cumayeri zabıta ekipleri, zincir ve yerel marketlerde etiket-kasa fiyatı uyumu, SKT kontrolü ve hijyen denetimleri yaparak halk sağlığını gözetti.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 16:28

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Cumayeri'nde marketlerde sıkı hijyen ve fiyat denetimi

cumayeri zabıta ekipleri ilçe genelinde denetim yaptı:

Cumayeri Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde faaliyet gösteren zincir ve yerel marketlerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimlerin amacı, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak olarak açıklandı.

denetimde öne çıkan hususlar:

Ekipler reyonları tek tek inceledi; özellikle etiket ve kasa fiyatı uyumu, son kullanma tarihleri (SKT) ve ortam hijyen şartları kontrol edildi. Denetimler sırasında uygunsuzluk tespit edilen ürünlere veya uygulamalara yönelik kayıt tutulduğu belirtildi.

başkanın değerlendirmesi:

Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu denetimlere ilişkin, "Zabıta ekiplerimiz; insan ve gıda faktörünün yer aldığı her işletmeyi belirli aralıklarla, titizlikle denetlemeye devam edecektir. Vatandaşlarımızın güvenli gıdaya ulaşması birinci önceliğimizdir" ifadelerini kullandı. Başkan, halk sağlığının her şeyden önce geldiğini vurguladı.

Yetkililer, denetimlerin aralıklarla sürdürüleceğini ve halkın güvenli gıdaya erişiminin takip edileceğini bildirdi.

DÜZCE’NİN CUMAYERİ İLÇESİNDE ZABITA AMİRLİĞİ EKİPLERİ, VATANDAŞLARIN SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR GIDAYA...

DÜZCE’NİN CUMAYERİ İLÇESİNDE ZABITA AMİRLİĞİ EKİPLERİ, VATANDAŞLARIN SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR GIDAYA ULAŞMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA İLÇE GENELİNDEKİ ZİNCİR VE YEREL MARKETLERDE GENİŞ KAPSAMLI DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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