Beylikova'da aşçılık kursiyerleri et yemekleri etkinliğinde hünerlerini sergiledi

Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki Beylikova Halk Eğitim Merkezi bünyesinde yürütülen aşçılık kursu, dönemin uygulamalı kapanış programı olarak hazırlanan 'Et Yemekleri Dönem Sonu Değerlendirme Etkinliği' ile tamamlandı. Etkinlik, kursiyerlerin eğitim sürecinde edindikleri uygulamalı becerileri sunmaları ve değerlendirmeye tabi tutmaları amacıyla gerçekleştirildi.

Programda öne çıkanlar:

Kursiyerler dönem boyunca öğrendikleri tarifleri birebir hazırlayıp sunum yaptı; pişirme teknikleri, tat dengesi ve sunum estetiği ön plana çıktı. Usta öğreticiler, hazırlık süreçlerini ve uygulamaları yakından takip ederek kursiyerlerin mesleki becerilerinde sağlanan gelişmeleri değerlendirdi. Etkinlik, hem uygulamalı eğitim anlayışını hem de ekip çalışması pratiğini vurguladı.

Katılımcılar ve değerlendirme:

Programa Beylikova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Günyüzü, usta öğreticiler, merkez yöneticileri ve kursiyerler katıldı. Mehmet Günyüzü, kursiyerlerle görüşüp yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alırken uygulamaların iş yaşamına yönelik kazanımlarını ve eğitimin niteliğini değerlendirdi. Katılımcılar, uygulamalı etkinliklerin mesleki yeterliliği pekiştirmede etkili olduğunu belirtti.

Bu tür dönem sonu değerlendirmeleri, kursiyerlerin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmelerine, özgüven kazanmalarına ve yerel düzeyde mesleki yeterliliklerini görünür kılmalarına olanak tanıyor. Beylikova Halk Eğitim Merkezi'nin eğitim yaklaşımı, uygulama ağırlıklı etkinliklerle katılımcıları sektör koşullarına hazırlamayı hedefliyor.

ESKİŞEHİR'İN BEYLİKOVA İLÇESİNDEKİ HALK EĞİTİM MERKEZİ BÜNYESİNDE DÜZENLENEN AŞÇILIK KURSU KAPSAMINDA 'ET YEMEKLERİ DÖNEM SONU DEĞERLENDİRME ETKİNLİĞİ' GERÇEKLEŞTİRİLDİ.