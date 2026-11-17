Baskil'de nadir görüntü

Elazığ'ın Baskil ilçesinde geçen yıl etkili olan zirai don nedeniyle meyveleri kuruyan bir nar ağacı bu sezon yeniden yeşerdi. Ağaçtaki kuruyan meyve ile yeni yetişen taze meyveler, aynı dalda bir arada gözlendi.

Kaydedilen görüntülerde, geçen yıldan kalan kurumuş narın bulunduğu dalın hemen yanında bu yıl oluşan taze narların yer aldığı görüldü. Bölgedeki pek çok meyve ağacı don olayından zarar görmüştü; bu ağaç ise geçen yılki hasara rağmen yeniden meyve verdi.

Ağaçtaki değişimin görünümü

Görüntüler, aynı dal üzerinde farklı dönemlere ait meyvelerin bir arada kalmasının görsel bir örneğini sunuyor. Don nedeniyle dalda kuruyan meyve, ağacın bir bölümündeki hasarı gösterirken, ağaçtaki yeni yapraklanma ve meyve oluşumu canlanmayı işaret etti.

Yetkililer ve bölge sakinleri, çok sayıda meyve ağacının zarar gördüğü sürecin ardından bu tür yeniden oluşum görüntülerinin hem şaşırtıcı hem de umut verici olduğunu belirtti. Olay, geçen sezonun etkileri ile bu sezonun iklim koşulları arasındaki farkı somutlaştırdı.

TÜRKİYE GENELİNDE GEÇEN YIL YAŞANAN ZİRAİ DONDAN ETKİLENEN ELAZIĞ’IN BASKİL İLÇESİNDE, MEYVESİ KURUYAN BİR NAR AĞACININ BU YIL YENİDEN YEŞERMESİYLE KURU VE TAZE NARLAR AYNI AĞAÇTA GÖRÜNTÜLENDİ