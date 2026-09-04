Beylikova'da üretici odaklı dönüşüm: kooperatife kamyonet ve süt soğutma tankları

Beylikova'da tarımsal kapasiteye yeni destek

S.S. Beylikova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından hazırlanan proje kapsamında, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığıyla Avrupa Birliği IPARD fonlarından destek sağlandı. Proje, kooperatifin hizmet kapasitesini güçlendirerek ilçedeki üreticilere doğrudan katkı vermeyi hedefliyor.

proje ve ekipman detayları:

Yaklaşık 9 milyon TL yatırım bedeline sahip proje kapsamında kooperatife 3 adet sıfır kilometre kamyonet ile 5 adet süt soğutma tankı kazandırıldı. Sağlanan desteğin yaklaşık yüzde 70 hibe oranıyla gerçekleşmesi, yatırımın hayata geçirilmesinde belirleyici oldu.

Yeni araç ve ekipmanlarla üreticilerin sütlerinin daha sağlıklı, hijyenik ve modern koşullarda toplanması ve muhafaza edilmesi amaçlanıyor. Bu düzenlemelerin nakliye ve soğutma zincirini güçlendirerek ürün kalitesine olumlu yansımalar sağlaması bekleniyor.

tören ve değerlendirmeler:

Kooperatifin hizmet kapasitesini artıracak araç ve süt soğutma tanklarının teslim alınması dolayısıyla Beylikova'da bir tören düzenlendi. Törene Beylikova Kaymakamı Ali Kantilav, S.S. Beylikova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yetkilileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda üretici katıldı.

Kooperatif başkanı ve aynı zamanda Beylikova Belediye Başkanı olan Av. Hakan Karabacak törende projenin üreticiler açısından önemine dikkat çekti. Karabacak, kooperatifin temel amacının üreticilerin emeğine ve üretimine değer katmak olduğunu belirterek, IPARD fonundan sağlanan desteğin ilçeye yaklaşık 9 milyon TL tutarında bir yatırımı kazandırmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Karabacak, projeye katkı sunan TKDK yetkililerine, kooperatif yönetimine, mahalle muhtarlarına ve üreticilere teşekkür ederek Beylikova'da tarım ve hayvancılığın gelişmesi için yeni projeler üretmeye devam edeceklerini söyledi. Tören, yeni araçların ve süt soğutma tanklarının tanıtımı ve katılımcıların toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

S.S. BEYLİKOVA TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ TARAFINDAN HAZIRLANAN PROJE KAPSAMINDA, TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) ARACILIĞIYLA AVRUPA BİRLİĞİ IPARD FONLARINDAN YÜZDE 70 HİBE DESTEĞİ SAĞLANDI.