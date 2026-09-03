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Beyninizi korumak için yaşam tarzı ve vitamin dengesi şart

Medicana uzmanları Alzheimer riskini azaltmak için haftada en az 150 dakika egzersiz, Akdeniz tipi beslenme ve B12, folat ile D vitamini takibini öneriyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 13:08

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EDİTÖR: Serkan Varol

Beyninizi korumak için yaşam tarzı ve vitamin dengesi şart

Beyninizi korumak için yaşam tarzı ve vitamin dengesi şart

Medicana Sağlık Grubu Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. M. Zülküf Önal, beyin sağlığının korunmasında hem günlük alışkanlıkların hem de gerekli durumlarda vitamin desteğinin önemli olduğunu vurguluyor. B12, folat, D vitamini ve B1 başta olmak üzere bazı vitaminlerin yeterli düzeyde olmasının bilişsel işlevler üzerinde olumlu etkileri olabileceği belirtiliyor.

beyin sağlığında yaşam tarzının rolü:

Prof. Dr. Önal, Alzheimer hastalığının tek bir nedene bağlı gelişmediğini belirterek, riskin tamamen ortadan kaldırılamayacağını ancak doğru tercihlerle azaltılabileceğini söylüyor. Bu çerçevede haftada en az 150 dakika egzersiz yapmak, yeni bir dil öğrenmek, okumak ve yeni beceriler edinmek gibi zihni aktif tutan alışkanlıkların önemine dikkat çekiyor. Sosyal ilişkilerin sürdürülmesi ve tansiyon, kolesterol, kan şekeri ile kilo kontrolünün sağlanması kalp-damar sağlığı ile beyin sağlığını birbirinden ayrı düşünmemenin gerekliliğini ortaya koyuyor.

Uyku kalitesi, sigaradan uzak durma ve alkolün sınırlandırılması da beyin sağlığında öne çıkan yaşam tarzı unsurları arasında. İşitme ve görme kayıplarının ihmal edilmemesi gerektiği de özellikle vurgulanıyor. Beslenme açısından ise sebze, meyve, baklagiller, tam tahıllar, balık, zeytinyağı ve kuruyemişleri içeren Akdeniz tipi beslenme tercih edilmesi öneriliyor.

vitamin, mineral ve omega-3 desteği:

Medicana uzmanları yeterli ve dengeli beslenmenin temel olduğunu, ancak eksiklik veya yetersizlik tespit edildiğinde uygun vitamin ve mineral desteğinin faydalı olabileceğini belirtiyor. Özellikle B12, folat, D vitamini ve B1 gibi öğelerin yeterli düzeyde olması önem taşıyor. Omega-3 desteği ise özellikle balık tüketiminin yetersiz olduğu durumlarda düşünülebilir.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Gülşah Erhan da Alzheimer riskini tek bir besine veya takviyeye bağlamamak gerektiğini, kan şekeri kontrolünü destekleyen, damar sağlığını koruyan ve oksidatif stresi azaltan Akdeniz tipi beslenmenin yaşam biçimine dönüştürülmesinin önemini vurguluyor. Somon, sardalya, uskumru ve hamsi gibi yağlı balıklar EPA ve DHA kaynağı olarak öne çıkarken; B12 için balık, et, yumurta ve süt ürünleri, folat için koyu yeşil yapraklı sebzeler ve baklagiller öneriliyor.

Uzmanlar, takviyelerin beslenmenin yerine geçmediğini ve vitamin-mikrobesin desteğinin kişinin yaşı, beslenme düzeni ve ihtiyaçlarına göre planlanmasının en doğru yaklaşım olduğunu belirtiyor. Beyin sağlığına yapılan yatırımın sofrada kurulan düzenle başladığı, bu alışkanlıkların genç yaşlardan itibaren sürdürülmesinin uzun vadede koruyucu olduğu vurgulanıyor.

MEDİCANA INTERNATİONAL ANKARA HASTANESİ NÖROLOJİ UZMANI PROF. DR. M. ZÜLKÜF ÖNAL

MEDİCANA INTERNATİONAL ANKARA HASTANESİ NÖROLOJİ UZMANI PROF. DR. M. ZÜLKÜF ÖNAL

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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