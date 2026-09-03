Denizli'den Dartmouth'a: satranç ve yazılımla ivye league'e uzanan genç başarı

Denizli'den dünyaya açılan bir kabul:

Denizlili milli satranç sporcusu Gülin Dönmez, akademik başarılarını sportmenlik ve teknoloji alanındaki çalışmalarıyla birleştirerek Amerika'nın köklü üniversitelerinden Dartmouth College'tan kabul aldı. Eğitim hayatının önemli bölümünü Denizli'de geçiren Dönmez, LGS'de elde ettiği başarı sonrası İstanbul'da tam burslu olarak eğitimine devam etti.

eğitim ve burs yolculuğu:

LGS sınavındaki derecesiyle başlayan süreç, İstanbul'daki burslu eğitimiyle derinleşti. Burada akademik çalışmalarını sürdüren Dönmez, derslerindeki başarısının yanı sıra farklı projeler ve yazılım çalışmalarına da odaklandı. Bu çok yönlü eğitim dönemi, uluslararası başvuru sürecinde aday profilinin güçlenmesine katkı sağladı.

satranç ve yazılımdaki paralellikler:

Küçük yaşlardan itibaren satrançla ilgilenen ve zaman içinde milli sporcu seviyesine ulaşan Dönmez, satrancın gerektirdiği stratejik düşünme, planlama ve disiplin becerilerini akademik hayatına taşıdı. Yoğun eğitim temposuna rağmen satrançtan kopmayan genç sporcu, aynı zamanda yazılım alanındaki çalışmalarıyla analitik yeteneklerini pekiştirdi. Bu birleşim, uluslararası üniversite başvurularında Dönmez'in öne çıkan yönlerinden biri oldu.

Uzun soluklu hazırlıkların ardından gelen kabul, Dönmez'in yıllardır sürdürdüğü disiplinli çalışmanın bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Dartmouth College, Ivy League içinde yer alan ve Harvard, Yale, Princeton, Columbia, Brown, Cornell ve University of Pennsylvania ile birlikte anılan bir yükseköğretim kurumu olarak biliniyor.

Gülin Dönmez'in Dartmouth'a kabulü, hem bireysel bir başarı hem de memleketi için gurur kaynağı oldu; satranç, eğitim ve teknoloji alanlarını bir arada yürütmenin somut bir örneğini sundu.

DENİZLİLİ MİLLİ SATRANÇ SPORCUSU GÜLİN DÖNMEZ, AKADEMİK BAŞARILARINI SATRANÇ VE YAZILIM ALANINDAKİ ÇALIŞMALARIYLA BİRLEŞTİREREK DÜNYANIN SAYGIN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN DARTMOUTH COLLEGE’DAN KABUL ALDI. LGS’DE ELDE ETTİĞİ DERECENİN ARDINDAN İSTANBUL’DA TAM BURSLU EĞİTİM GÖRMEYE BAŞLAYAN DÖNMEZ’İN IVY LEAGUE’E UZANAN BAŞARISI DENİZLİ’DE GURUR YARATTI.