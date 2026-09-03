Mersin'de sağlık yönetiminde güven ve vizyon eğitimi

Eğitim programı ve katılımcılar:

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, Mersin Şehir Hastanesi ve Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen "Sağlıkta Kurumsal Kimlik ve Liderlik Eğitimi" Şehir Hastanesi Sağlığın Geliştirilmesi ve Teşviki Birimi tarafından organize edildi. Programa İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, Şehir Hastanesi Başhekimi Mehmet Ballı, Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Ardıç Çobaner, akademisyenler ile hastanenin idari yöneticileri katıldı.

Kurumsal kimlik ve güvenin önemi:

Başhekim Mehmet Ballı açılış konuşmasında sağlık hizmetlerinde güven duygusunun önemine vurgu yaptı. Ballı, hasta ve çalışan güveninin ancak güçlü bir kurum kültürüyle sağlanabileceğini belirterek yöneticilerin iletişime açık, sorumluluk üstlenen ve çalışanlarına güven veren bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini ifade etti. Kurumsal başarının, ortak hedefler etrafında uyumlu ekiplerle sürdürülebileceğinin altını çizdi.

Sağlık hizmetinde iletişim ve liderlik:

Prof. Dr. Aslıhan Ardıç Çobaner ise sağlık sektörünün merkezinde insan hayatı bulunduğunu vurguladı ve şunları söyledi: "Hizmetin niteliğini, kurumun itibarını ve topluma güven veren yüzünü; güçlü bir kurumsal kimlik, etkili iletişim ve vizyoner liderlik anlayışı belirlemektedir." Çobaner, eğitimin kurumlar arası iş birliğinin somut bir örneği olduğunu belirterek katkı sunanlara teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici konuşmasında liderliği yalnızca yönetim olarak görmediğini; etik değerler, güçlü iletişim ve ortak sorumluluk anlayışının da liderliğin parçası olduğunu söyledi. Ekici'nin vurguladığı sözler arasında, "Liderlik yalnızca yönetmek değildir. Ekibine güven vermek, ortak bir hedef oluşturmak, doğru zamanda sorumluluk almak ve birlikte başarmaktır" ifadeleri yer aldı.

Eğitim içeriği ve uygulamalar:

Program kapsamında katılımcılara kurumsal iletişim ve aidiyet, kurumsal temsil ve protokol kuralları, ekip çalışması ve iletişimi, kriz ve stres yönetimi, etkili konuşma ve diksiyon, kurumsal kimlik vizyonu ile dijital halkla ilişkiler konularında oturumlar gerçekleştirildi. Eğitimler teorik sunumların yanında uygulamalı örnekler ve vaka tartışmalarıyla desteklendi.

Çeşitli eğitimleri veren isimler arasında Doç. Dr. Berna Arslan, Doç. Dr. Ahmet Taylan, Doç. Dr. Canan Dural Tasouji, Prof. Dr. Barış Bulunmaz, Prof. Dr. Recep Ünal, Dr. Öğr. Üyesi Semra Akıncı Saçaralp ve Öğr. Gör. Dr. Nermin Alkan bulundu.

Program, sağlık kurumlarında kurumsal kimliğin güçlendirilmesi, etkili iletişimin yaygınlaştırılması ve güçlü yönetim anlayışının desteklenmesine yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi. Katılımcılar, kurum içi aidiyet ve liderlik becerilerinin pekiştirilmesine dönük uygulamaların önemine dikkat çekti.

MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, MERSİN ŞEHİR HASTANESİ VE MERSİN ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ İŞ BİRLİĞİNDE SAĞLIK YÖNETİCİLERİNE YÖNELİK 'SAĞLIKTA KURUMSAL KİMLİK VE LİDERLİK EĞİTİMİ' DÜZENLENDİ.