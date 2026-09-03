Ucuz parça kısa ömürlü olunca cebinizden daha fazla çıkıyor

Parça fiyatı değil kullanım süresi gerçek maliyeti belirliyor

Otomotiv satış sonrası pazarında yedek parça tercihi yalnızca fiyatla sınırlı kalmıyor; uzmanlara göre parçanın kullanım ömrü ve araç üzerindeki davranışı nihai maliyeti belirliyor. Dışarıdan birbirine benzeyen motor takozları ve kauçuk-metal bağlantı parçalarında üretim detayları görünmeyen ama kritik farklılıklar taşıyor.

Neden kalite farkı önemli:

ÜÇEL Kauçuk Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Seyhan Öztürk söz konusu parçaların kullanım ömrünü; malzeme kalitesi, üretim yöntemi, bağlantı noktalarının biçimi ve montaj unsurlarının birlikte belirlediğini vurguluyor. Düşük kaliteli kauçuk veya hatalı metal biçimi olan ürünler daha çabuk yıpranıyor; araç sahibi hem tekrar parça almak hem de ikinci kez işçilik ücreti ödemek zorunda kalıyor. Öztürk, bu durumu şu ifadeyle özetliyor: "Bir parçanın gerçek maliyeti, satın alındığı gün değil, kullanım süresi boyunca ortaya çıkıyor."

Motor takozlarında kauçuğun yapısı ile metal gövdenin ve bağlantı noktalarının uyumu, parçanın titreşimi absorbe etme kapasitesini ve motorun araç üzerindeki konumunu koruma yeteneğini belirliyor. Uyumsuzluklar araçta istenmeyen ses ve ekstra titreşim olarak geri dönüyor.

Hidrolik takozlar ve montajın rolü:

Hidrolik motor takozlarında kauçuk ve metal gövdeye ek olarak sıvı ve sızdırmazlık sistemleri de bulunuyor; bu sistemlerdeki ölçü veya sızdırmazlık sorunları ürünün ömrünü kısaltabiliyor. Ayrıca, cıvata biçimi gibi küçük tasarım ayrıntıları bile parçanın araca güvenli şekilde sabitlenmesini etkiliyor. Öztürk, ÜÇEL Kauçuk’un bazı modellerde kullandığı özel karışımlı Torx cıvataların yıldız biçimli başlarının sıkma kuvvetini daha dengeli dağıttığını ve montaj sırasında gevşeme ile şekil bozukluğu riskini azalttığını belirtiyor.

Üretim ve test sürecinin adımları:

Firma yeni ürün geliştirme sürecine orijinal parça referansının ölçülerinin, biçiminin ve çalışma prensibinin incelenmesiyle başlıyor. Bağlantı noktalarında tarama ve ölçüm yapıldıktan sonra üretime geçiliyor. Üretimde kullanılan kauçuk malzemeler esneklik, sertlik, yoğunluk ve yüksek sıcaklığa dayanım kriterlerine göre test ediliyor.

Tamamlanan ürünlere uygulanan yük, kuvvet ve dayanıklılık testleri ile yol şartlarını taklit eden testler, parçaların uzun süreli kullanımdaki davranışını ölçüyor. Öztürk, üretim sürecine dair, "Malzemeyi ve bitmiş ürünü ayrı ayrı kontrol ediyoruz. Amacımız, üretilen her parçanın aynı ölçü ve çalışma özelliklerine sahip olmasını sağlamak. Kalite standardının üretim boyunca korunması gerekiyor" diyerek kalite güvencesinin altını çiziyor.

Uyumluluk ve izlenebilirlik uyarısı:

ÜÇEL Kauçuk’un 1980 yılında Bursa’da kurulduğunu, şirketin kauçuk-metal otomotiv yedek parçaları ürettiğini ve 4 bini aşkın ürün referansını 20 binden fazla araç uygulaması ile eşleştirdiğini belirtildi. Ürünlerin 60 ülkeye ihraç edildiği bilgisi de verildi. Öztürk özellikle aynı marka ve model araçlarda üretim yılına veya motor seçeneğine göre farklı parçalar kullanılabildiğini, bu yüzden yedek parça seçiminde üretici bilgisi, araç uyumluluğu ve ürün izlenebilirliği kontrolünün önem taşıdığını vurguluyor.

Sonuç olarak, kaliteli ve doğru seçilmiş bir parçanın bile yanlış araç seçimi veya hatalı montaj nedeniyle istenen sonucu vermeyeceğine dikkat çekiliyor. Doğru parça ile doğru montajın bir arada olması, kısa vadeli fiyat avantajlarının uzun vadede dezavantaja dönüşmesini önlüyor.

OTOMOTİV SATIŞ SONRASI PAZARINDA YEDEK PARÇA SEÇİMİNDE ÜRÜNÜN FİYATI KADAR KULLANIM ÖMRÜ DE ÖNEM TAŞIDIĞINI BELİRTEN UZMANLAR, MOTOR TAKOZLARI VE KAUÇUK-METAL BAĞLANTI PARÇALARINDA DIŞARIDAN GÖRÜLMEYEN ÜRETİM FARKLILIKLARI, PARÇANIN ARAÇ ÜZERİNDEKİ PERFORMANSINI VE NE KADAR SÜRE KULLANILABİLECEĞİNİ ETKİLEDİĞİNİ SÖYLEDİ.