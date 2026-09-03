Dolar 48,3108 +0,03%
Euro 56,2615 +0,23%
Bist 13.962,31 -0,63%
Altın Gram 6.959,54 +1,50%
EUR/USD 1,1613 +0,19%
Brent Petrol 96,64 +1,06%
--°

Ucuz parça kısa ömürlü olunca cebinizden daha fazla çıkıyor

Otomotiv yedek parça seçiminde düşük maliyetli ürünler kısa ömürleriyle daha fazla masraf çıkarıyor; doğru uyum, malzeme ve montaj sonucu belirliyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 13:52

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Ucuz parça kısa ömürlü olunca cebinizden daha fazla çıkıyor

Parça fiyatı değil kullanım süresi gerçek maliyeti belirliyor

Otomotiv satış sonrası pazarında yedek parça tercihi yalnızca fiyatla sınırlı kalmıyor; uzmanlara göre parçanın kullanım ömrü ve araç üzerindeki davranışı nihai maliyeti belirliyor. Dışarıdan birbirine benzeyen motor takozları ve kauçuk-metal bağlantı parçalarında üretim detayları görünmeyen ama kritik farklılıklar taşıyor.

Neden kalite farkı önemli:

ÜÇEL Kauçuk Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Seyhan Öztürk söz konusu parçaların kullanım ömrünü; malzeme kalitesi, üretim yöntemi, bağlantı noktalarının biçimi ve montaj unsurlarının birlikte belirlediğini vurguluyor. Düşük kaliteli kauçuk veya hatalı metal biçimi olan ürünler daha çabuk yıpranıyor; araç sahibi hem tekrar parça almak hem de ikinci kez işçilik ücreti ödemek zorunda kalıyor. Öztürk, bu durumu şu ifadeyle özetliyor: "Bir parçanın gerçek maliyeti, satın alındığı gün değil, kullanım süresi boyunca ortaya çıkıyor."

Motor takozlarında kauçuğun yapısı ile metal gövdenin ve bağlantı noktalarının uyumu, parçanın titreşimi absorbe etme kapasitesini ve motorun araç üzerindeki konumunu koruma yeteneğini belirliyor. Uyumsuzluklar araçta istenmeyen ses ve ekstra titreşim olarak geri dönüyor.

Hidrolik takozlar ve montajın rolü:

Hidrolik motor takozlarında kauçuk ve metal gövdeye ek olarak sıvı ve sızdırmazlık sistemleri de bulunuyor; bu sistemlerdeki ölçü veya sızdırmazlık sorunları ürünün ömrünü kısaltabiliyor. Ayrıca, cıvata biçimi gibi küçük tasarım ayrıntıları bile parçanın araca güvenli şekilde sabitlenmesini etkiliyor. Öztürk, ÜÇEL Kauçuk’un bazı modellerde kullandığı özel karışımlı Torx cıvataların yıldız biçimli başlarının sıkma kuvvetini daha dengeli dağıttığını ve montaj sırasında gevşeme ile şekil bozukluğu riskini azalttığını belirtiyor.

Üretim ve test sürecinin adımları:

Firma yeni ürün geliştirme sürecine orijinal parça referansının ölçülerinin, biçiminin ve çalışma prensibinin incelenmesiyle başlıyor. Bağlantı noktalarında tarama ve ölçüm yapıldıktan sonra üretime geçiliyor. Üretimde kullanılan kauçuk malzemeler esneklik, sertlik, yoğunluk ve yüksek sıcaklığa dayanım kriterlerine göre test ediliyor.

Tamamlanan ürünlere uygulanan yük, kuvvet ve dayanıklılık testleri ile yol şartlarını taklit eden testler, parçaların uzun süreli kullanımdaki davranışını ölçüyor. Öztürk, üretim sürecine dair, "Malzemeyi ve bitmiş ürünü ayrı ayrı kontrol ediyoruz. Amacımız, üretilen her parçanın aynı ölçü ve çalışma özelliklerine sahip olmasını sağlamak. Kalite standardının üretim boyunca korunması gerekiyor" diyerek kalite güvencesinin altını çiziyor.

Uyumluluk ve izlenebilirlik uyarısı:

ÜÇEL Kauçuk’un 1980 yılında Bursa’da kurulduğunu, şirketin kauçuk-metal otomotiv yedek parçaları ürettiğini ve 4 bini aşkın ürün referansını 20 binden fazla araç uygulaması ile eşleştirdiğini belirtildi. Ürünlerin 60 ülkeye ihraç edildiği bilgisi de verildi. Öztürk özellikle aynı marka ve model araçlarda üretim yılına veya motor seçeneğine göre farklı parçalar kullanılabildiğini, bu yüzden yedek parça seçiminde üretici bilgisi, araç uyumluluğu ve ürün izlenebilirliği kontrolünün önem taşıdığını vurguluyor.

Sonuç olarak, kaliteli ve doğru seçilmiş bir parçanın bile yanlış araç seçimi veya hatalı montaj nedeniyle istenen sonucu vermeyeceğine dikkat çekiliyor. Doğru parça ile doğru montajın bir arada olması, kısa vadeli fiyat avantajlarının uzun vadede dezavantaja dönüşmesini önlüyor.

OTOMOTİV SATIŞ SONRASI PAZARINDA YEDEK PARÇA SEÇİMİNDE ÜRÜNÜN FİYATI KADAR KULLANIM ÖMRÜ DE ÖNEM...

OTOMOTİV SATIŞ SONRASI PAZARINDA YEDEK PARÇA SEÇİMİNDE ÜRÜNÜN FİYATI KADAR KULLANIM ÖMRÜ DE ÖNEM TAŞIDIĞINI BELİRTEN UZMANLAR, MOTOR TAKOZLARI VE KAUÇUK-METAL BAĞLANTI PARÇALARINDA DIŞARIDAN GÖRÜLMEYEN ÜRETİM FARKLILIKLARI, PARÇANIN ARAÇ ÜZERİNDEKİ PERFORMANSINI VE NE KADAR SÜRE KULLANILABİLECEĞİNİ ETKİLEDİĞİNİ SÖYLEDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tağşişli zeytinyağı internette gerçek yağı geçti, Diker uyardı
images

Elmalı'da sağlık erişimini kolaylaştıracak ATSO eğitim ve sağlık merkezi açıldı
images

Kartepe'de gençlere yönelik çağdaş etüt merkezi tamamlanmak üzere
images

Tramvay ekranlarında Astakoz ve Mavi Yengeç ile ulaşım adabı öğretiliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Manisa'nın kızları Erzincan'da bronz madalyayla döndü

Konya, üretimle ihracatta ivme yakaladı

Kepez'te alevler kapıya dayandı, mahalle hortum ve kovalarla seferber oldu

Çocukların hayalinden doğan şehirler Forum Ankara ve Forum Gordion'da

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı