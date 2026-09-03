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Karayolda son anda önlenen kaza: tehlikeli sollama anı araç kamerasında

Karabük-Yenice yolunda tırı sollamaya çalışırken karşıdan pikapla burun buruna gelen hafif ticari araç, sürücülerin manevralarıyla kaza önlendi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 13:52

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 14:00

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karayolda son anda önlenen kaza: tehlikeli sollama anı araç kamerasında

Karabük-Yenice kara yolunda tehlikeli sollama

Karabük-Yenice kara yolunda seyir halinde olan hafif ticari araç sürücüsü, önünde ilerleyen tırı sollamak için karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen pikap ile burun buruna gelindi ve bölgedeki trafik bir anda tehlikeli hâl aldı.

Nasıl gerçekleşti:

Sollama girişimi sırasında iki aracın birbirine yaklaşması sonucu olayda panik yaşandı. Her iki tarafın sürücüsünün son anda yaptığı manevralar sayesinde muhtemel çarpışma engellendi; hafif ticari araç iki aracın arasından sıyrılarak yeniden kendi şeridine döndü.

Görüntüler ve uyarı:

Yaşananlar, arkadan gelen başka bir aracın araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde sollama anı, karşı yönden gelen aracın yaklaşması ve sürücülerin son anda aldığı önlemler açıkça görülüyor. Olay, tehlikeli sollamaların ne kadar hızlı risk oluşturduğunu ve dikkatli manevra gerektirdiğini gösteriyor.

SÜRÜCÜLERİN SON ANDA YAPTIĞI MANEVRALARLA MUHTEMEL KAZA ÖNLENİRKEN, FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLEN...

SÜRÜCÜLERİN SON ANDA YAPTIĞI MANEVRALARLA MUHTEMEL KAZA ÖNLENİRKEN, FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLEN ANLAR ARAÇ KAMERASINA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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