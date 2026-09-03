Başiskele’ye üç ayaklı gelecek: eğitim, kültür ve bilim yatırımları

Başiskele Belediyesi, çocuklar ve gençlerin gelişimine yönelik üç ana projede incelemeler yaptı. Başkan Yasin Özlü ile AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ve AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mehmet Başyiğit eşliğinde gerçekleştirilen saha gezilerinde projelerin yapım süreçleri, teknik detayları ve mevcut ilerleme hakkında bilgi alındı.

Güzel İşler İlkokulu ve anasınıfı:

Barbaros Mahallesi'nde inşa edilen Güzel İşler İlkokulu ve Anasınıfı, Başiskele’nin eğitim altyapısına doğrudan katkı verecek bir yatırım olarak planlandı. Proje; 24 sınıf ve 2 anasınıfı olmak üzere toplam 4.020 metrekare inşaat alanına sahip ve 3 katlı olacak şekilde tasarlandı. Eğitim hizmetine sunulma hedefi 2027-2028 eğitim-öğretim yılı olarak belirtiliyor. Ayrıca projenin protokolü Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Başkan Yasin Özlü ve İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın tarafından imzalanmıştı. İnceleme sırasında başkan ve heyet, teknik ekipten uygulama detayları ve takvim üzerine bilgi aldı.

Çocuk kütüphanesi, oyuncak müzesi ve etüt merkezi:

Serdar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Parkı içinde yükselen proje, çocuklara kitap, kültür ve öğrenme ortamı sunacak şekilde tasarlanıyor. Yaklaşık 2.800 metrekare alana kurulan iki katlı yapıda on binlerce çocuk kitabını barındıracak bir kütüphane, geçmişten günümüze oyuncakların sergileneceği bir Oyuncak Müzesi ve etüt merkezleri yer alacak. Projede ayrıca farklı konsept atölyeler, yaklaşık 100 kişilik söyleşi salonu, mescit ve idari alanlar planlandı. Avlu bölümünde etkinlik alanları ve bir kafe düşünüldü. Yapımda son aşamalara yaklaşılırken, saha incelemesinde sıva, mekanik imalatlar ve çevre duvarı çalışmalarının devam ettiği gözlemlendi.

Başiskele’nin bilim üssü: 15 Temmuz Bilim Merkezi:

Yeşilyurt Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı üzerindeki 15 Temmuz Bilim Merkezi ise ilçenin bilim ve teknoloji odaklı eğitim imkânlarını genişletecek. Proje yaklaşık 7.500 metrekarelik alanda planlandı; içinde yaklaşık 480 metrekarelik bilim ve teknoloji deneyim alanları, çalışma atölyeleri ve planetaryum bulunacak. Ayrıca yaklaşık 125 metrekare büyüklüğünde İslam Tarihi Bilim İnsanları Merkezi yer alacak. Merkezde veliler için bekleme alanları, meydan, etkinlik alanları, açık alan parkur ve parklar, mescit ve bebek bakım odası gibi sosyal donatılar da tasarlandı. Açılışa günler kala proje, çocuklar ve gençler için deneyim odaklı bir eğitim üssü olma yönünde son aşamalara hazırlanıyor.

Başkan Özlü’nün değerlendirmesi:

İncelemelerin ardından konuşan Başkan Yasin Özlü, bu üç projeyle ilçenin çocuk ve genç odaklı gelişimine yatırım yapıldığını vurguladı. Özlü, "Güzel İşler İlkokulu ve Anasınıfı, Çocuk Kütüphanesi, Oyuncak Müzesi ve Etüt Merkezi ile 15 Temmuz Bilim Merkezi, farklı işlevleriyle ilçedeki çocukların ve gençlerin eğitim, kültür, bilim ve teknoloji alanlarında kendilerini geliştirmelerine imkân sağlayacak. Bu güzel işler ve dev yatırımlarla Başiskele’nin yalnızca bugününü değil; geleceğin güçlü, donanımlı ve üretken nesillerine yönelik bir şehir olarak gelişmesini sağlayacağız" dedi.

Genel değerlendirmede, projelerin tamamlanmasının ilçe için uzun vadeli kazanımlar yaratacağı; eğitimde kapasite artışı, kültürel erişim ve bilimsel deneyim imkânlarının güçlenmesiyle Başiskele’nin genç nüfusuna yatırım yapıldığı belirtildi. Yetkililer, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ve titizlikle sürdüğünü bildirdi.

BAŞİSKELE’DE EĞİTİM, KÜLTÜR, BİLİM VE TEKNOLOJİ ALANLARINDA YAPIMI DEVAM EDEN ÜÇ ÖNEMLİ PROJEDE İNCELEMELERDE BULUNULDU. ÇOCUKLAR VE GENÇLERE YÖNELİK YATIRIMLARIN İLÇENİN GELECEĞİNE KATKI SAĞLAMASI HEDEFLENİYOR.