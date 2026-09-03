Kadınlar Cankurtaran yaz kampı'nda eğitim ve dayanışma içinde buluştu

Cankurtaran yaz kampı'nda güç birliği ve eğitim

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından düzenlenen Cankurtaran Yaz Kampı, Pamukkale, Yeniköy ve Küçükdere mahallelerinden gelen kadınların katılımıyla doğayla iç içe bir programla gerçekleştirildi. Etkinlik, katılımcılara hem bilinçlendirme hem de sosyalleşme fırsatı sundu.

Programa, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun eşi Nilgün Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkan Ayşe Sarıkaya, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şenay Polatır ile çok sayıda kadın katıldı.

Eğitim ve bilinçlendirme oturumları:

Program kapsamında düzenlenen oturumlarda aile içi farkındalığın artırılmasına yönelik eğitimler ön plana çıktı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen 'Narkotik Anne' eğitimi, katılımcılara uyuşturucu ile mücadelede ailelerin rolünü ve erken uyarı işaretlerini anlattı. Afet hazırlığı bilincini artırmak amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından sunulan 'Depreme Hazır Mıyız?' oturumu, olası afetlere karşı alınması gereken temel önlemleri ve ev hazırlıklarını içeren pratik bilgiler paylaştı.

Su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına dair farkındalık oluşturmak için DESKİ yetkilileri 'Suyun Yönetimi' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Katılımcılar, tüketim alışkanlıkları ve su tasarrufuna ilişkin uygulamalı öneriler aldı.

Spor, sanat ve sosyal etkinlikler:

Gün boyunca düzenlenen uygulamalı atölyeler ve etkinlikler kampın sosyal boyutunu güçlendirdi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı eğitmenlerinin yönlendirdiği Zumba atölyesi katılımcılara enerji verirken, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarının müzik dinletisi kampın akışına renk kattı. Öğle yemeği ve serbest zaman dilimleri ise dinlenme ve karşılıklı deneyim paylaşımı için değerlendirildi.

Etkinlik boyunca kadınlar hem zihinsel farkındalık geliştiren çalışmalara katıldı hem de yeni sosyal bağlar kurma imkânı buldu.

Yerel yönetimin mesajı ve teşekkür:

Ali Marım, kampın önemine dikkat çekerek yerel yönetim olarak kadınların her alanda desteklenmesinin öncelikli hedefleri arasında olduğunu vurguladı. Marım, doğayla iç içe düzenlenen bu tür sosyal projelerin dayanışmayı ve toplumsal bağları güçlendirdiğini belirtti.

Marım, programa katılarak destek veren Nilgün Çavuşoğlu'na, etkinliğe katkı sunan tüm daire başkanlıklarına, eğitmenlere, sanatçılara ve her zaman destek veren Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti.

Kent Konseyi'nin öncülüğünde gerçekleşen Cankurtaran Yaz Kampı, katılımcı kadınların bilgi ve beceri kazanımı ile sosyal dayanışmasını artırmayı hedefleyen kapsamlı bir program olarak tamamlandı.

DENİZLİ’NİN GÜÇLÜ KADINLARI CANKURTARAN YAZ KAMPI’NDA BULUŞTU