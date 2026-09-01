beyoğlu belediyesinde görevli güvenlik amirinin eski terör yanlısı paylaşımları gündeme geldi

Olayın kısa özeti:

Beyoğlu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde güvenlik amiri olarak görev yapan Mahmud Güven'in, 2015-2016 dönemine ait sosyal medya paylaşımlarında DHKP-C'yi destekleyici ve emniyet güçlerini hedef alan ifadeler bulundu. Söz konusu paylaşımlar, Güven'in 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından İnan Güney döneminde belediyede görevlendirildiği dönemde açığa çıktı.

Paylaşımların içeriği:

Ortaya çıkan gönderiler arasında, 2015 yılında İstanbul Adalet Sarayı'nda Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın rehin alınması ve şehit edilmesine ilişkin paylaşımlar da yer alıyor. Bu paylaşımlarda, saldırıyı gerçekleştiren kişinin fotoğrafına ilişkin olarak, "Bir hukuk öğrencisi bugün için adalet için canını verdi. Biz de sizi seviyoruz ölüme gözünü kırpmadan giden güzel insanlar" şeklinde yorum yazdığı görüldü.

Ayrıca Güven'in 2015 yılında Okmeydanı'nda yaşanan sokak olaylarına ait fotoğraf ve videolar paylaştığı belirlendi. İncelemeler sırasında adı geçen sosyal medya hesabının kapatıldığı öğrenildi.

Atama ve görev durumu:

Mahmud Güven, 31 Mart 2024'te gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından göreve başlayan İnan Güney döneminde belediyede güvenlik amiri olarak görevlendirildi ve halen görevde bulunuyor. Paylaşımların ortaya çıkmasının ardından hesabın kapatıldığı ve sosyal medya içeriklerinin incelendiği bildirildi.

Konuyla ilgili resmi bir soruşturma veya idari işlem bilgisi kaynak metinde yer almıyor; kamuoyuna yansıyan bilgi, mevcut paylaşımların içeriklerinin tespit edilmesiyle sınırlı kalıyor.

BEYOĞLU BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDE GÜVENLİK AMİRİ OLARAK GÖREV YAPAN MAHMUD GÜVEN'İN, 2015-2016 YILLARINDA SOSYAL MEDYA HESABINDAN TERÖR ÖRGÜTÜ DHKP-C'Yİ DESTEKLEYİCİ VE EMNİYET GÜÇLERİNİ HEDEF ALAN PAYLAŞIMLAR YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI.