Dolar 48,2684 +0,01%
Euro 55,9971 -0,22%
Bist 14.290,54 -0,30%
Altın Gram 6.858,31 -1,39%
EUR/USD 1,1596 -0,23%
Brent Petrol 91,97 +1,64%
--°

beyoğlu belediyesinde görevli güvenlik amirinin eski terör yanlısı paylaşımları gündeme geldi

Beyoğlu Belediyesi'ndeki güvenlik amirinin 2015-2016 sosyal medya paylaşımlarında DHKP-C'yi destekleyici ve emniyeti hedef alan ifadeler tespit edildi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 13:37

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

beyoğlu belediyesinde görevli güvenlik amirinin eski terör yanlısı paylaşımları gündeme geldi

Olayın kısa özeti:

Beyoğlu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde güvenlik amiri olarak görev yapan Mahmud Güven'in, 2015-2016 dönemine ait sosyal medya paylaşımlarında DHKP-C'yi destekleyici ve emniyet güçlerini hedef alan ifadeler bulundu. Söz konusu paylaşımlar, Güven'in 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından İnan Güney döneminde belediyede görevlendirildiği dönemde açığa çıktı.

Paylaşımların içeriği:

Ortaya çıkan gönderiler arasında, 2015 yılında İstanbul Adalet Sarayı'nda Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın rehin alınması ve şehit edilmesine ilişkin paylaşımlar da yer alıyor. Bu paylaşımlarda, saldırıyı gerçekleştiren kişinin fotoğrafına ilişkin olarak, "Bir hukuk öğrencisi bugün için adalet için canını verdi. Biz de sizi seviyoruz ölüme gözünü kırpmadan giden güzel insanlar" şeklinde yorum yazdığı görüldü.

Ayrıca Güven'in 2015 yılında Okmeydanı'nda yaşanan sokak olaylarına ait fotoğraf ve videolar paylaştığı belirlendi. İncelemeler sırasında adı geçen sosyal medya hesabının kapatıldığı öğrenildi.

Atama ve görev durumu:

Mahmud Güven, 31 Mart 2024'te gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından göreve başlayan İnan Güney döneminde belediyede güvenlik amiri olarak görevlendirildi ve halen görevde bulunuyor. Paylaşımların ortaya çıkmasının ardından hesabın kapatıldığı ve sosyal medya içeriklerinin incelendiği bildirildi.

Konuyla ilgili resmi bir soruşturma veya idari işlem bilgisi kaynak metinde yer almıyor; kamuoyuna yansıyan bilgi, mevcut paylaşımların içeriklerinin tespit edilmesiyle sınırlı kalıyor.

BEYOĞLU BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ&#039;NDE GÜVENLİK AMİRİ OLARAK GÖREV YAPAN MAHMUD...

BEYOĞLU BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDE GÜVENLİK AMİRİ OLARAK GÖREV YAPAN MAHMUD GÜVEN'İN, 2015-2016 YILLARINDA SOSYAL MEDYA HESABINDAN TERÖR ÖRGÜTÜ DHKP-C'Yİ DESTEKLEYİCİ VE EMNİYET GÜÇLERİNİ HEDEF ALAN PAYLAŞIMLAR YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mağdur da adaletin güvencesidir diyen başsavcıdan yeni adli yıl mesajı
images

İnegöl yeni eğitim dönemine 400 kapasiteli yurdu yetiştiriyor
images

Kayseri'de memnuniyet anketinde Memduh Büyükkılıç ilk sırada
images

Efeler'de parklar yenileniyor: mahalle mahalle düzenleme çalışmaları

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mağdur da adaletin güvencesidir diyen başsavcıdan yeni adli yıl mesajı

Kökeninden şampiyonlar yetiştirmeyi amaçlayan Mestanlı Spor Kulübü yola çıktı

Palanextreme finali, İspir'in doğal parkurlarını öne çıkardı

Ünlü baterist Özgür Can Öney Tavşanlı'da çocukluk anılarını tazeledi

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı