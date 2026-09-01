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Avukatlar adalet zincirinin vazgeçilmez halkası

Niğde Barosu Başkanı Av. Emin Alğer Öztürk, 2026-2027 adli yılı açılışında avukatların adil yargılamanın ayrılmaz parçası olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 14:29

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Avukatlar adalet zincirinin vazgeçilmez halkası

Niğde'de adli yıl açılışı yapıldı

Niğde'de 2026-2027 Adli Yılı açılışı kapsamında Niğde Barosu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Niğde Barosu Başkanı Av. Emin Alğer Öztürk, törendeki konuşmasında yeni adli yılın hukuk, demokrasi ve insan hakları açısından verimli geçmesini diledi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları ve şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Avukatlık ve adil yargılanma hakkı:

Öztürk, konuşmasında avukatların vatandaşların hak arama özgürlüğü ve savunma hakkının temel bileşenlerinden biri olduğunu vurguladı. Avukatlara getirilen sınırlamaların doğrudan vatandaşların adalete erişim imkanlarını etkilediğini ifade ederek, yargının şeffaf ve bağımsız işlemesinin önemine dikkat çekti. Adil yargılanma hakkının tam anlamıyla sağlanabilmesi için avukatların mesleki faaliyetleri önündeki kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini söyledi.

Öztürk ayrıca hukukun üstünlüğünün korunmasının, adaletin geciktirilmemesinin ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uygun hareket edilmesinin temel öncelikler olduğunu vurguladı.

Baronun talepleri ve toplumsal duyarlılık:

Niğde Barosu Başkanı, avukatlık mesleğinin sorunlarına ilişkin somut talepleri sıraladı. Bu talepler arasında hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması şartının önce 75 bine, ardından 50 bine çekilmesi; mesleğin ilk 5 yılındaki avukatların sosyal ve ekonomik haklarının güvence altına alınması; genç avukatlara yönelik Bağ-Kur prim muafiyetinin yeniden uygulanması yer aldı.

Stajyer avukatların da hakim ve savcı yardımcılarında olduğu gibi devlet tarafından ücretlendirilmesini isteyen Öztürk, önleyici avukatlık modelinin geliştirilmesini ve avukatların çalışma alanlarını genişletecek yasal düzenlemelerin yapılmasını talep etti. Aynı zamanda kamu avukatları ile sigortalı çalışan avukatların özlük ve çalışma haklarının iyileştirilmesi ve engelli avukatların temel haklarının güvence altına alınmasının gerektiğini belirtti.

Öztürk, baroların yalnızca mesleki sorunlarla ilgilenmediğini; kadın hakları, çocuk hakları, hayvan hakları, liyakat, kanun önünde eşitlik, özgürlük, demokrasi ve yargı bağımsızlığı gibi temel hak ve özgürlük alanlarında da duyarlılığını sürdüreceğini söyledi. Baro tarafından dile getirilen düzenlemelerin yalnızca avukatlık mesleğine değil, aynı zamanda vatandaşların adalete erişim haklarına da doğrudan etkisi olduğuna dikkat çekti.

Konuşmasını yeni adli yılın millet ve hukuk için hayırlı olması temennisi ile sonlandıran Öztürk, adaletin sağlanmasında avukatların rolünün korunmasının önemine tekrar vurgu yaptı.

2026-2027 ADLİ YILI’NIN AÇILIŞI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN TÖRENDE, NİĞDE BAROSU TARAFINDAN ATATÜRK...

2026-2027 ADLİ YILI’NIN AÇILIŞI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN TÖRENDE, NİĞDE BAROSU TARAFINDAN ATATÜRK ANITI’NA ÇELENK SUNULDU.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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