Hükümlüler Kapıçam'da belediye hizmetleriyle topluma entegre edilecek

Protokolün kapsamı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı arasında imzalanan "Hükümlülerin Topluma Kazandırılması Amacıyla Çalıştırılmasına Dair İş Birliği Protokolü" çerçevesinde hükümlüler belediye hizmetlerinde çalıştırılarak cezalarını infaz edecek ve sosyal hayata hazırlanacak.

Proje kapsamında Dulkadiroğlu ilçesi Kapıçam mevkiindeki geçici barınma merkezinde hükümlülerin kullanımına yönelik yeni bir alan oluşturuluyor. Hayata geçirilen altyapı ile çalışma süreçlerinin daha düzenli ve sağlıklı yürütülmesi hedefleniyor.

Projenin hedefleri:

İlk etapta 150 hükümlünün bu uygulamadan yararlanması planlanıyor. Projenin amacı, hükümlülerin cezalarını infaz ederken kamu hizmetlerine katkı sunmalarını sağlamak, çalışma hayatı içinde sorumluluk almalarını teşvik etmek ve böylece topluma faydalı bireyler olarak yeniden kazandırılmalarına destek olmaktır. Daha önce Afşin ve Türkoğlu belediyelerinde uygulanan benzer çalışmaların ardından bu kez Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülecek bir program başlatılıyor.

Yetkililerin değerlendirmeleri:

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, iki yıl önce başlatılan ve olgunlaştırılan projelerin bugün protokolle kurumsallaştığını belirtti. Tiryaki, uygulamanın Ceza ve İnfaz Kurumu bünyesindeki hükümlülerin kamu yararına yapılan faaliyetlerde görev almasını sağlayacağını ve sürecin zamanla genişletilebileceğini ifade etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise projenin hükümlülerin sosyal yaşama adaptasyonu açısından önemli katkılar sunacağını, vatandaş ihtiyaçlarının karşılanması ile birlikte hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasının amaçlandığını vurguladı. Görgel, başlangıçta 150 kişinin çalışmaya başlayacağını, ihtiyaç halinde sayının artırılabileceğini söyledi.

Uygulama, hükümlülerin hem cezalarını infaz etmelerine hem de topluma doğrudan katkı sunmalarına olanak tanırken, yetkililer projenin şehir için örnek ve faydalı bir çalışma olacağını belirtiyor. Proje kapsamında amaç, her bireye ıslah ve yeniden topluma katılma fırsatı sağlamak olarak özetleniyor.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE KAHRAMANMARAŞ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ARASINDA 'HÜKÜMLÜLERİN TOPLUMA KAZANDIRILMASI AMACIYLA ÇALIŞTIRILMASINA DAİR İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ' İMZALANDI.