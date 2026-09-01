Şırnak'ta adli yıl birlik ve temenniyle açıldı

Şırnak'ta 2026-2027 adli yılı törenle başladı

Şırnak'ta 2026-2027 adli yılı, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen resmi törenle açıldı. Program, Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Törene katılanlar:

Törene Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik, Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Bilgehan Kayık, vali yardımcıları Murat Çiçek, İdil Özdemir Doğan, Fikri Badioğlu ve Mehmet Tığlı, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Şırnak Barosu Başkanı Abdullah Fındık ile adliye personeli katıldı.

Programın akışı:

Çelenk sunumunu takiben saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören sonrasında adliye bahçesinde düzenlenen kokteylde, Vali Birol Ekici ile Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik adliye personeliyle bir araya gelerek yeni adli yılın yargı camiası, hukuk dünyası ve vatandaşlar için hayırlı olmasını dilediler.

Yargıda toplu izin uygulaması kapsamında başlayan adli tatilin 20 Temmuz'da sona ermesiyle birlikte 2026-2027 adli yılı bugün itibarıyla resmen başlamış oldu.

ŞIRNAK’TA 2026-2027 ADLİ YILI, DÜZENLENEN TÖRENLE BAŞLADI. ŞIRNAK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN PROGRAM, VALİLİK BAHÇESİNDEKİ ATATÜRK ANITI’NA ÇELENK SUNULMASIYLA BAŞLADI.