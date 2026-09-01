Koyunağlı'da 40 dönümlük yaşam vadisi için ilk kazma vuruldu

Koyunağlı köyünde 40 dönümlük mesire alanının temeli törenle atıldı

Koyunağlı köyünde, Seyid Şeyh İdris Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği öncülüğünde planlanan mesire alanının temel kazma töreni gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 dönümlük alana yapılması öngörülen proje, bölge için hem sosyal hem de kültürel bir yatırım olarak değerlendiriliyor.

Tören ve katılımcılar:

Törene Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emrah Kaya, İlçe Müftüsü İbrahim Yaman, köy muhtarı, dernek yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, dualarla başladı; kurban kesiminin ardından proje alanında yapılacak çalışmalar tanıtıldı ve temel kazma işlemleri başlatıldı.

Projenin kapsamı ve maliyeti:

Dernek Başkanı Nail Sağır tarafından aktarıldığı üzere, projede şelaleler, yürüyüş yolları, göletler, ağaçlandırma alanları, mescitler ile kadın ve erkeklere yönelik ayrı sosyal alanlar yer alacak. Sağır, mesire alanının yalnızca Koyunağlı'ya değil, tüm bölgeye hizmet edecek bir yaşam alanı olmasının hedeflendiğini belirtti.

Derneğin halkla ilişkiler sorumlusu Metin Bilici ise projenin etaplar halinde yürütüleceğini ve devlet desteği olmadan hesaplanan maliyetin 84 milyon TL olduğunu söyledi. Bilici, devlet katkıları ile maliyetin önemli ölçüde düşeceğini, derneğin üzerine düşebilecek kısmın ise yaklaşık 20-30 milyon TL civarında olabileceğini ve bu kısmın hayırseverlerle bölge halkının desteğiyle karşılanmasının planlandığını ifade etti.

Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, projenin sadece bir mesire alanı olmadığını, aynı zamanda bölgenin kültürel ve manevi değerlerinin yaşatılmasına katkı sağlayacağını ve kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ile vatandaşların iş birliğinin güzel bir örneği olduğunu vurguladı. Koşansu, projenin planlandığı şekilde tamamlanarak halkın hizmetine sunulmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından katılımcılara ikramlarda bulunuldu ve temel kazma çalışmalarının başlamasıyla program sona erdi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Bulanık ve çevresinde yeni bir sosyal ve rekreasyon alanının oluşması bekleniyor.

MESİRE ALANI PROJESİNİN TEMELİ TÖRENLE ATILDI.