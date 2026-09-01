Mirziyoyev: ŞİÖ+ ile bölgesel projeler birbirini tamamlamalı

Mirziyoyev'in ana mesajı:

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te gerçekleştirilen genişletilmiş Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde, yeni çok kutuplu düzenin bölgesel iş birliğini güçlendirmesi gerektiğini söyledi. Toplantıda Birleşmiş Milletlerin merkezi rolünün korunmasının önemine dikkat çekerek, bölgesel yapıların BM’nin çabalarını tamamlaması gerektiğini belirtti.

Konuşmasında, "Dünyada yaşanan değişim şartlarında devletler ile bölgesel birliklerin, küresel enstitünün misyonunu etkin bir şekilde yerine getirmesine nasıl yardımcı olabileceğini belirlemek önemlidir. BM, merkezi ve koordinasyon rolünü korumalı, bölgesel yapılar ise onun çabalarını tamamlamalıdır. Her şeyden önce ortak ilkeler ile kararların pratikte hayata geçirilmesi önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.

ŞİÖ+ formatının öne çıkan hedefleri:

Mirziyoyev, ŞİÖ+ formatının bölgesel diyalog ve iş birliği için özel bir platform olduğunu vurguladı: "Bu mantıkla ŞİÖ+ formatı özel bir derin anlam kazanıyor. Bu platform, ortak gündem etrafında devletleri, bölgeleri ve kuruluşları bir araya getirebiliyor."

Özbekistan lideri, ülkesinin özellikle sürdürülebilir kalkınma, yüksek teknolojilerin uygulanması, iklim değişikliğine uyum, insan sermayesinin geliştirilmesi, erişilebilir eğitim ve gençlerin desteklenmesi gibi alanlara odaklanılmasını önerdi. Mirziyoyev, "ŞİÖ+ formatını zamanın gerektirdiği bir platform olarak görüyoruz. Ülkeler ve bölgeler arasında ne kadar çok temas noktası olursa istikrar ve karşılıklı güvenin temeli de o kadar sağlam olacaktır" dedi ve Özbekistan'ın çok taraflı ortaklığa katkı sağlamaya hazır olduğunu ekledi.

Diğer liderlerin mesajları:

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, ŞİÖ+ formatını örgütün artan itibarının bir göstergesi ve önemli bir "çok taraflı etkileşim alanı" olarak niteledi. Rahman, "Dünya, jeopolitik çelişkiler ve bölgesel anlaşmazlıklarla karşı karşıya. İklim değişikliğinin sonuçları daha hissedilir hale geliyor. Bunlar, çabaları birleştirmemizi ve ortak hareket stratejisi geliştirmemizi gerektiriyor." dedi ve Duşanbe girişimlerine, Duşanbe Su Süreci ile Duşanbe Buzulları Koruma platformlarına ve Duşanbe Çerçeve Programı önerisine dikkat çekti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise BM'nin kuruluş amacını hatırlatarak uluslararası toplumun sorumluluklarına vurgu yaptı: "80 yıl önce BM, tüm savaşları sonlandırmak ve dünyada barışı inşa etmek amacıyla kurulmuştu. Bu süre zarfında Pakistan tamamen BM Şartı’na bağlı kaldı. Her bir ülke aldığı yükümlülüklere sadık olmalıdır." Gazze'deki duruma ilişkin olarak da, "Uluslararası toplum, Filistin halkının acısına son vermeli ve onların barış hakkını tesis etmelidir" ifadesini kullandı ve bölgedeki barış çabalarının önemini vurguladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ise uluslararası ilişkiler sisteminin dönüşümüne dikkat çekerek çok kutupluluğun birlik ve uluslararası hukukun üstünlüğü temelinde desteklenmesi gerektiğini belirtti: "Ortak hedefimiz örgütü güçlendirmek ve etkinliğini artırmaktır. Kazakistan, BM’nin uluslararası sistemin çekirdeği, BM Şartı’nın da uluslararası hukukun çok amaçlı temeli olarak kalması gerektiğini düşünüyor."

ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI MİRZİYOYEV PROGRAMDA KONUŞMA YAPTI