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Eskişehir'e yeni sağlık kampüsü: koruyucu, birinci basamak ve acil aynı çatı altında

Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın katılımıyla açılan Şarhöyük Sağlık Yerleşkesi, koruyucu sağlık hizmetleri, 10 birimli ASM ve 112 Acil istasyonunu tek çatı altında topladı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 14:28

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EDİTÖR: Serkan Varol

Eskişehir'e yeni sağlık kampüsü: koruyucu, birinci basamak ve acil aynı çatı altında

Eskişehir'e yeni sağlık kampüsü: koruyucu, birinci basamak ve acil aynı çatı altında

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz'ın katıldığı törenle Şarhöyük Sağlık Yerleşkesi hizmete açıldı. Törene protokol üyeleri ve yetkililer katıldı; açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından yerleşke vatandaşlara sunulacak hizmetler için faaliyete geçti.

valinin açılış konuşması:

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla vatandaşların sağlığına yönelik yatırımların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti. Yılmaz, yerleşkenin koruyucu, birinci basamak ve acil sağlık hizmetlerini aynı çatı altında buluşturan önemli bir yatırım olduğunu vurguladı.

tesisin kapasitesi ve sunulan hizmetler:

Yerleşke 2 bin 906 metre kare arsa üzerinde, 2 bin 718 metre kare kapalı alana sahip olarak inşa edildi ve 1 Eylül 2025 itibarıyla hizmet vermeye başladı. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde bugüne kadar yaklaşık 14 bin 349 koruyucu sağlık hizmeti sunulduğu bildirildi.

Açılışın ardından Vali Yılmaz ve beraberindeki protokol üyeleri sağlık yerleşkesini gezerek, birimlerde yürütülen çalışmalar ve sunulan hizmetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

ESKİŞEHİR VALİSİ DR. ERDİNÇ YILMAZ, ŞEHRE KAZANDIRILAN ŞARHÖYÜK SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ, 10 BİRİMLİ...

ESKİŞEHİR VALİSİ DR. ERDİNÇ YILMAZ, ŞEHRE KAZANDIRILAN ŞARHÖYÜK SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ, 10 BİRİMLİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ VE 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU'NUN AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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