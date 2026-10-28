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Beyoğlu'nda 5 katlı metruk binanın çöküşü güvenlik endişesi yarattı

Beyoğlu'nda 5 katlı metruk bir bina çöktü. Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi; hasar gören yan bina sakinleri güvenlik nedeniyle tahliye ediliyor.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 01:47

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Beyoğlu'nda 5 katlı metruk binanın çöküşü güvenlik endişesi yarattı

Beyoğlu'da metruk binanın çöküşü

Beyoğlu'nda sabah saatlerinde bir 5 katlı metruk bina çöktü. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi; çevrede güvenlik önlemleri alınıyor.

olay yeri ve müdahale:

İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal ederek çevre güvenliğini sağlamak ve olası riske karşı çalışmalara başladı. Ekipler enkaz çevresinde güvenli mesafe oluşturarak müdahaleyi sürdürüyor.

güvenlik önlemleri ve tahliye:

Çökmenin neden olduğu hasardan etkilenen yan bina için tahliye kararı verildi; sakinler güvenli bölgelere yönlendiriliyor. Çevrede olası ikinci dalga çökmelere karşı kontrollü hareket ediliyor ve bölgeye giriş çıkışlar sınırlandırıldı.

Yetkililer, olay yerindeki incelemelerin sürdüğünü ve mühendisler tarafından yapısal değerlendirme yapılacağını bildirdi. Halktan, ekiplerin çalışmasını kolaylaştırmak amacıyla bölgeden uzak durmaları ve resmi duyuruları takip etmeleri istendi.

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Beyoğlu'nda 5 katlı metruk bina çöktü

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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