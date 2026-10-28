Edirne merkezli bahis ağına jandarmadan operasyon: 8 gözaltı

Edirne merkezli soruşturma kapsamında jandarma müdahalesi

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, yasa dışı bahis iddialarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon Edirne merkezli 5 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi ve soruşturmanın mali boyutuna dair önemli tespitler paylaşıldı.

Operasyonun ayrıntıları:

Yetkililer, banka hesaplarında son bir ayda toplam 1 milyar TL işlem hacmi tespit edildiğini bildirdi. Bu kapsamda belirlenen 12 şüphelinin adreslerine ve hesaplarına yönelik çalışmalar yapıldı; operasyon sonucunda 8 kişi gözaltına alındı. Kalan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik arama ve takip faaliyetlerinin sürdüğü aktarıldı.

Soruşturmanın yönü ve olası etkileri:

Yetkililerin vurguladığı mali hacim, iddiaların büyüklüğünü gösteriyor. Soruşturma, sadece bahis faaliyetlerinin tespitiyle sınırlı kalmayıp banka hareketlerinin izlenmesine, şüphelilerin finansal ağlarının çözümlenmesine ve olası kara para aklama şüphelerinin araştırılmasına odaklanıyor. Gözaltına alınanlar hakkında yürütülecek işlemler, savcılık talimatları doğrultusunda ilerleyecek.

Jandarma ekiplerinin açıklamasına göre operasyonun devamında elde edilen deliller, diğer soruşturmalarla ilişkilendirilebilir; ayrıca kolluk kuvvetleri, yakalanamayan şüphelilerin tespit edilmesi için teknik ve saha faaliyetlerini sürdürüyor. Kamuoyuna yansıyan rakamlar operasyonun mali boyutunu ortaya koyarken, yargı sürecinin ve olası adli işlemlerin sonucu ilerleyen aşamalarda netleşecek.

EDİRNE MERKEZLİ 5 İLDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU: 8 GÖZALTI