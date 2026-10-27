Kayseri'de kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Becen Mahallesi Profesör Doktor İhsan Ketin Caddesi üzerinde, 38 KP 171 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına uçtu. Olayda araçta bulunan iki kişi yaralandı.

kaza ve müdahale:

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücü Z.U. ile yolcu O.G.'yi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

araç kurtarma ve soruşturma:

Otomobil, su kanalından vinç eşliğinde çıkarılarak çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma ekiplerce sürdürülüyor.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KANALA UÇARKEN, 2 KİŞİ YARALANDI.