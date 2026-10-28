Akşam bastıran sağanak Hatay’ın yollarını sular altında bıraktı

Akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Hatay’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, kent genelinde akışı hızlandırdı. Özellikle Dörtyol ve Payas ilçelerinde kısa sürede meydana gelen birikintiler caddeleri ve yolları göle çevirdi. Sürücüler bazı noktalarda ilerlemekte güçlük yaşadı, trafikte aksamalar gözlendi.

Etkilenen bölgelerde ulaşım durumu:

Göle dönen yollarda hareket eden araçların suya girip çıkarken zorluk çektiği görüldü. Yer yer su birikintileri nedeniyle araçların yavaşladığı ve bazı bölümlerde geçişlerin tehlikeli hale geldiği belirtildi. Yağışın etkili olduğu bölgelerdeki görüntüler, civarda bulunanların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yağışın devamına ilişkin bilgiler:

Yetkililer, yağışların gece boyunca yer yer devam edebileceğini ve sürücülerin dikkatli olması gerektiğini bildirdi. Vatandaşlara ani su birikintilerine maruz kalabilecek bölgelerden uzak durma ve zorunlu haller dışında trafiğe çıkmama uyarısı yapıldı.

HATAY'IN DÖRTYOL VE PAYAS İLÇELERİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞLA BİRLİKTE YOLLAR VE CADDELER GÖLE DÖNDÜ.