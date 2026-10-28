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İnşaattaki tepe çıkışı son anda engellendi: yıllar sonra yeniden intihar girişiminde bulundu

Adıyaman'da 2022'de üst geçide çıkarak 7 kez intihar girişiminde bulunan Aydın D. (28), bu kez inşaatın tepesine çıktı; ekipler ikna etti.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 01:22

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İnşaattaki tepe çıkışı son anda engellendi: yıllar sonra yeniden intihar girişiminde bulundu

Olayın özeti:

Adıyaman merkezde yaşayan Aydın D. (28), 2022 yılında toplam 7 defa üst geçide çıkarak intihar teşebbüsünde bulunmuştu. Aradan geçen 4 yılın ardından aynı kişi, Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağı yakınlarında bulunan inşaat halindeki bir binanın tepesine çıktı. Olayı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Müdahale ve sonrası:

Kısa sürede olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından şahıs ile yapılan görüşmeler sonucunda kişi ikna edilerek binadan indirildi. İndirilen Aydın D., ifadesinin alınması amacıyla polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yetkililerin olay yerindeki hızlı müdahalesi sayesinde olası daha ağır bir durumun önlendiği aktarıldı.

ADIYAMAN’DA, 2022 YILI İÇERİSİNDE 7 DEFA ÜST GEÇİTTEN ATLAMAK İSTEYEN ŞAHIS BU DEFA İNŞAATIN...

ADIYAMAN’DA, 2022 YILI İÇERİSİNDE 7 DEFA ÜST GEÇİTTEN ATLAMAK İSTEYEN ŞAHIS BU DEFA İNŞAATIN TEPESİNE ÇIKTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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