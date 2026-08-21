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Beyşehir gölünü korumaya yönelik yeni arıtma hamlesi

Beyşehir Gölü'nün su kalitesini korumak için Dünya Bankası GFC projesi kapsamında Hüyük ve Beyşehir havzasında atıksu arıtma tesisleri planlanıyor.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 14:27

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EDİTÖR: Aslı Han

Beyşehir gölünü korumaya yönelik yeni arıtma hamlesi

arıtma projeleri ve toplantı:

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü'nün su kalitesinin korunması ve gölü besleyen havzadaki çevresel kirliliğin önüne geçilmesi amacıyla atıksu arıtma tesisi projeleri için çalışmalar sürüyor. Toplantı, Beyşehir İçme Suyu Arıtma Tesisi Eğitim Binası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi ve Paydaş Katılım Planı gündeme alındı.

Toplantı, Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi - GFC çerçevesinde, Dünya Bankası finansmanına yönelik yatırımların paydaşlarla paylaşılması amacıyla düzenlendi. Katılımcılara projelerin kapsamı, hizmet alanları ve beklenen çevresel etkiler hakkında bilgiler aktarıldı.

kapsam ve hedef mahalleler:

Bilgilendirme toplantısında Köşk Atıksu Arıtma Tesisi Projesi'nin Hüyük ilçesine bağlı Köşk, Selki ve İmrenler mahallelerine hizmet vermesi planlandığı belirtildi. Ayrıca Kıreli Atıksu Arıtma Tesisi Projesi'nin Hüyük'e bağlı Kıreli, Çavuş, Tolca, Göçeri ve İlmen mahallelerinde oluşan evsel atıksuların toplanıp arıtılmasını sağlayacağı aktarıldı.

hedeflenen çevresel faydalar:

Projelerin en temel amacı, arıtılmadan doğaya bırakılan atıksuların önüne geçmek ve alıcı ortam niteliğindeki dere yataklarının korunmasını sağlamaktır. Bu çerçevede, atıksuların etkin şekilde toplanıp arıtılmasıyla Beyşehir Gölü'nün su kalitesinin korunması hedefleniyor.

Yetkililer, yatırımın hayata geçirilmesiyle bölgedeki evsel atıksuların çevreye zarar vermeden yönetileceğini ve havza ekosisteminin korunmasına katkı sağlanacağını belirtti. Paydaş katılımı sürecinin, projenin uygulanabilirliği ve yerel ihtiyaçlarla uyumunun değerlendirilmesinde önemli rol oynayacağı vurgulandı.

BEYŞEHİR GÖLÜ

BEYŞEHİR GÖLÜ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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